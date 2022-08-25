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Son dakika. Gülşen cezaevine teslim edildi

İmam hatiplilere yönelik sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 23:00
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 23:09
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Son dakika. Gülşen cezaevine teslim edildi

Son dakika. Gülşen cezaevine teslim edildi
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Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.

Gülşen bir mekanda verdiği konser sırasında bir kişi hakkında “İmam hatipte okumuş daha önce kendisi, sapıklığı oradan geliyor” şeklinde ifadeler kullanmış ve bu sözleriyle ilgili hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında adliyeye getirilen Gülşen, sevk edildiği sulh ceza hakimliği tutuklanmasına hükmetmişti.

Hakkında tutuklama kararı verilen Gülşen, Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna getirildi.

Cezaevi girişinde bekleyen akrabaları ve arkadaşları Gülşen’i alkışlarla cezaevine gönderdi.

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Abbas
26.08.2022 07:45
Buda gelir Buda geçer ağlama  
 
ATATÜRKÇÜ
26.08.2022 00:42
Adalet bir gün herkese lazım olacak görüşünü açıkça söyledi diye insanı hapse atmak nedir SABIR DİYORUM zamanı gelince kafasına göre adalet sağlayanlar ilahi adalet var zamanı gelince Adalet istemeyin  
 
Yalçın Türk
26.08.2022 00:40
eğer seçimler hile garantilenmediyse, marketlerin terörist ilan edildiği doktorın hedef gösterildiği bu dönemde bu tür adımlar akp'ye oy kaybettirmekten başka hiçbir işe yaramaz..  
 
TÜM YORUMLAR (9)
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