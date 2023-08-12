Ümit Özdağ Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Atatürk düşmanı imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak. Konakçı, Hatay’ın ‘Arap yurdu’ olduğunu iddia ederek “Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ demişti.

Ümit Özdağ Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Hatay’ın çoğunluğunun Arap olduğunu iddia eden ve “Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ diyen gerici imam Halil Konakçı hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Özdağ, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Bizzat İstanbul Başsavcılığına pazartesi sabah giderek yapacağım. Dilekçemiz hazır” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Kadınları, LGBTİ+’ları ve Cumhuriyet düşmanlığıyla tanınan gerici Halil Konakçı bu kez de Hatay’ın çoğunluğunun Arap olduğunu iddia ederek, “Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar’’ demişti.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ, Konakçı’nın tepki çeken sözleriyle ilgili şu açıklamayı yapmıştı:

“Referandum ile Türklüğü kanıtlanmış Hatay’ın çoğunluğu Arap diyerek BAAS rejiminin bile geri çektiği iddialara destek oluyor, Hatay Fransızlarda kalsaydı da ezan Arapça okunsaydı diyor. Sen bir de Cezayirlilere anlat bunu. Ve bu Türk devleti ve Milletine düşman, Hz. Muhammed, Hz. Meryem ile evlenecek diyen adamı (lafın geliişi) 5 polis memuru koruyor. Oysa hak ettiği İstiklal Mahkemesinde yargılanmak.”

Konakçı ise bu sözlerin ardından Özdağ’a dava açtığını açıklamıştı.

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