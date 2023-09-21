Ümit Özdağ'dan yerel seçim kararı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özdağ, yerel seçimler için 81 il ve ilçede kendi adayları ile seçime gireceklerini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Ümit Özdağ'dan yerel seçim kararı

Editör: Serhat AĞA

Yaklaşan yerel seçimler sebebi ile siyasi partilerden bir bir seçim kararları gelmeye devam ediyor. Özellikle sığınmacı problemi dile getirmesi ile gündemde olan Zafer Partisi de yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğini açıkladı.

Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ, önümüzdeki yerel seçimlerde Zafer Partisinin 81 il ve ilçede kendi adayları ile seçime gireceklerini şu sözler ile açıkladı: “Zafer Partisi 81 ilde bu 81 ilin bütün ilçelerinde aday çıkartmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Her yerde aday çıkartacağız. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Mersin’de, Hakkâri’de, Çukurca’da, Edirne’de her yerde aday çıkartacağız.

“SIĞINMACILAR GİTSİN Mİ KALSIN MI SEÇİMİ”

Yapılacak olan seçimin sığınmacıların gidip gitmeyeceğini de belirleyeceğine dikkat çeken Özdağ, “Bu seçim Türk halkını sadece ilçesini ve ilinin kaderini değil Türkiye’nin de kaderini belirleyeceği bir seçim olacaktır.

Ahmet gitsin Mehmet gelsin.. Hayır!

Sığınmacılar gitsin mi kalsın mı seçimidir” ifadelerini kullandı.

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