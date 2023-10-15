Ümit Özdağ: Filistin davası Türk milletinin değil Arapların davasıdır

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisince İstanbul Gençlik Kollarınca Bakırköy Tarık Akan Konferans Salonu'nda düzenlediği programda Filistin-İsrail çatışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

“ Filistin davası, Türk milletinin davası değildir. Filistin davası, Filistinli Arapların davasıdır” diyen Özdağ, "Gelin, birlikte gidip Filistin'e savaşalım" denilmesi halinde buna yönelik yaklaşımlarını şöyle sıraladı:

"Filistin davası, İslam davası değildir. Filistin davası, Türk milletinin davası değildir. Filistin davası, Filistinli Arapların davasıdır. Filistin davası, nasıl İslam davası olsun? Filistin Kurtuluş Örgütünün içerisinde Filistinli Hristiyanlar da var, Filistinli ateistler de var, Filistinli Müslümanlar da var. Bu, bir dini dava değil bir milli davadır. Biz, Filistin'i vermemek için Hristiyan ordusuyla savaştık. O zaman yanımızda değildiniz. Öte yandan Kudüs meselesini bir Arap, Filistin davasından ayrı görürüz. Zafer Partisi olarak ve Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyiz."