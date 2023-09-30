Ümit Özdağ terör örgütü mensuplarının tehdit ettiği ODTÜ’lü öğrenciyi paylaştı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, üzerinde TÜRK yazan bir gömlek giydiği için terör örgütü mensupları tarafından tehdit edilen ODTÜ'lü öğrenciye sahip çıktı.

Ümit Özdağ, X (Twitter) hesabı üzerinden konuyu gündeme getirdi. Paylaşımında Türkoloji Topluluğu üyesi bir gencin Göktürk harfleri ile TÜRK yazan bir gömlek giydiği için terör örgütü bir grubun tehdidi ile karşı karşıya kaldığını belirten Özdağ, şunları kaydetti:

"Bu genç öğrenciyi ODTÜ’de okutmayacakları tehdidinde bulunmuşlar. Ankara Emniyet Müdürü, İl Jandarma Alay komutanı ve ÖDTÜ rektörü bu terör örgütü mensuplarına ODTÜ Türkiye’nin başkenti Ankara sınırları içinde olduğunu, gerektiği takdirde sınır ötesinde bile bulunacağını umarım em kısa zamanda hatırlatır."