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Ekonominin ağır isimlerinden İYİ Partili ekonomist Ümit Özlale 'Benim alanım ekonomi netice ortada' diyen Erdoğan'a unutulamayacak cevap verdi

Ekonominin ağır isimlerinden İYİ Partili ekonomist Ümit Özlale, Erdoğan’ın "Benim alanım ekonomi netice ortada" sözüne Mart 2021 ile Aralık 2022 verilerini kıyaslayarak cevap verdi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 10:05
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İYİ Partili Ümit Özlale 'Benim alanım ekonomi netice ortada' diyen Erdoğan'a unutulamayacak cevap verdi

Ekonominin ağır isimlerinden İYİ Partili ekonomist Ümit Özlale 'Benim alanım ekonomi netice ortada' diyen Erdoğan'a unutulamayacak cevap verdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında aldığı kararların Türkiye ekonomisine etkisini bir kez daha görmezden gelerek, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada." dedi.

AKŞENER ÖZLALE’YE PAS ATTI
Erdoğan’ın çok tartışılan bu sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı etiketleyerek “Evet aynen Sayın Erdoğan. 'Netice' gerçekten ortada… Değil mi" sorusunu yöneltti.

ÖZLALE 1.5 YILDA EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI ÖZETLEDİ
Akşener’in paylaşımını alıntılayan Özlale, Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alıp Şahap Kavcıoğlu’nu göreve getirdiği Mart 2021’den günümüze dikkat çekti.

Merkez Bankası’nın kademe kademe faiz artırımına geçtiği Mart 2021 ile Aralık 2022 verilerini kıyaslayan Özlale şunu yazdı:

"Mart 2021, Politika faizi: 19, Enflasyon: 16; Aralık 2022, Politika faizi: 9, Enflasyon: 64. Alanı da ekonomiymiş. Atma Ziyaaaaa!”


 

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Misafir
2.02.2023 11:05
Laf ile ekonomist olunmuyor, hakikaten sonuç ortada. Ekonomistmiş hadi canım....  
 
Kemal ayan
2.02.2023 10:56
Belki putinle zelenskiyi aynı masaya oturtup nobel barış ödülünü alamadı ama bence hâlâ ekonomi dalında nobele aday olabilir. Bu arada putin onu esadla aynı masaya oturtacak yakında.  
 
Alper
2.02.2023 10:34
Satın alma gücümüz hariç her şeye tavan yaptırdılar.Ekonominin e sinden bile anlasalar bunlar başımıza gelirmiyidi?  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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