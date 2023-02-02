Ekonominin ağır isimlerinden İYİ Partili ekonomist Ümit Özlale 'Benim alanım ekonomi netice ortada' diyen Erdoğan'a unutulamayacak cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TRT ortak yayınında aldığı kararların Türkiye ekonomisine etkisini bir kez daha görmezden gelerek, "Dünyada faizi sürekli yükselttiler. Ben de tam aksine faizi indirmenin mücadelesini verdim. Şu anda bizde faiz yüzde 9 bunu daha da düşüreceğiz. Faiz ve enflasyon doğru orantılıdır. Faiz sebep, enflasyon neticedir. Buna inanmayanlar olabilir, ben böyle inanıyorum. Alansa benim alanım da ekonomi ve neticesi ortada." dedi.



AKŞENER ÖZLALE’YE PAS ATTI

Erdoğan’ın çok tartışılan bu sözlerinin ardından İYİ Parti lideri Meral Akşener, partisinin Kalkınma Politikaları Başkanı Ümit Özlale ve Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ı etiketleyerek “Evet aynen Sayın Erdoğan. 'Netice' gerçekten ortada… Değil mi" sorusunu yöneltti.



ÖZLALE 1.5 YILDA EKONOMİNİN GELDİĞİ NOKTAYI ÖZETLEDİ

Akşener’in paylaşımını alıntılayan Özlale, Erdoğan’ın Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’ı görevden alıp Şahap Kavcıoğlu’nu göreve getirdiği Mart 2021’den günümüze dikkat çekti.



Merkez Bankası’nın kademe kademe faiz artırımına geçtiği Mart 2021 ile Aralık 2022 verilerini kıyaslayan Özlale şunu yazdı:



"Mart 2021, Politika faizi: 19, Enflasyon: 16; Aralık 2022, Politika faizi: 9, Enflasyon: 64. Alanı da ekonomiymiş. Atma Ziyaaaaa!”







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