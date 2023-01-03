Gol düellosunda puanlar paylaşıldı. Küme hattı kızıştı

Spor Toto Süper Lig'in 17 haftasında Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla beraber İstanbul ekibi 19. sırada 10 puanla kalırken, Hatayspor ise 15 puanla 16. sırada yer alıyor.

EL KAABİ GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Konuk ekip Atakaş Hatayspor 24. dakikada öne geçti. Savunmanın hatasını iyi değerlendiren El Kaabi, bu sezon 6. golünü kaydetti. Ev sahibi ekip de cevabı erkenden verdi. De Valle'nin ortasını iyi değerlendiren Avounou, takımına eşitliği getirdi ve ilk yarının skorunu tayin etti.

ÜMRANİYESPOR EKSİK KALDI

Maçın ikinci yarısına konuk ekip Hatayspor hızlı başladı ve 53. dakikada Lobjanidze ile golü buldu. 67. dakikada ise Ümraniyespor adına Umut Nayir sahneye çıktı. Penaltıdan golü bulan Umut, takımına karşılaşmada eşitliği getirdi. 79. dakikada Ümraniyespor oyuncusu Allyson, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.