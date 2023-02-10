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Beykentsporlu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un depremde hayatını kaybettiğini açıkladı

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 23:06
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TFF açıkladı. Buse Coşkun depremde öldü

Beykentsporlu Buse Coşkun depremde hayatını kaybetti
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TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un, "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybettiği bildirildi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yayımlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:

, "TFF Kadınlar 3. Lig kulüplerinden Beykentspor futbolcusu Buse Coşkun'un ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Buse Coşkun'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Beykentspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

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