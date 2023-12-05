Umut Tahir Güneş Hasan Arat yönetiminin Basketbol Şube Sorumlusu oldu. Yönetim değişti o değişmedi

Beşiktaş Kulübü, Umut Tahir Güneş'in yönetim kurulu kararıyla Basketbol Şube Sorumlusu olarak atandığını açıkladı.

Barış Atakan KAYNAK: Haber Merkezi
Umut Tahir Güneş Hasan Arat yönetiminin Basketbol Şube Sorumlusu oldu. Yönetim değişti o değişmedi

Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yönetiminde görev alan Umut Tahir Güneş, Hasan Arat yönetiminde de görevine devam edecek.

Siyah Beyazlı kulübün resmi X hesabından yapılan açıklamada, Güneş'in 'Basketbol Şube Sorumlusu' olarak atandığı ifade edildi.

Siyah Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ve EuroCup’ta şampiyonluk hedefiyle sezona devam eden Beşiktaş Emlakjet Takımımızda Sayın Umut Tahir Güneş, yönetim kurulumuzun kararıyla Basketbol Şube Sorumlusu olarak atanmıştır. Sayın Güneş'i tebrik eder, başarılarının devamını dileriz." denildi.

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VEDA MESAJI YAYIMLAMIŞTI

Ahmet Nur Çebi yönetiminin Beşiktaş Kulübü Basketbol Şube Yöneticisi Umut Tahir Güneş, veda mesajı yayımlamıştı.

Güneş, şu ifadeleri kullanmıştı;

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