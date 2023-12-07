Hasan Arat bombayı patlattı. Dünyaca ünlü kulüple anlaştı

Beşiktaş'ta 3 Aralık'taki genel kurulda başkanlığa seçilen Hasan Arat'ın ilk olarak Fransa'ya gittiği ve Paris Saint Germain'in patronu Nasser Al-Khelaifi ile bir araya geldiği öğrenildi.

Seçimden önce Nasser Al-Khelaifi ile fotoğraf paylaşarak iş birliği yapacağı mesajını veren Arat'ın mazbatasını aldıktan sonra Fransa'ya gittiği belirtildi.

Arat'ın Fransa'da Nasser Al-Khelaifi ile buluştuğu ve alt yapı için anlaşma önerdiği öğrenildi. Nasser Al-Khelaifi'nin olumlu baktığı anlaşmaya göre PSG'nin alt yapısından yetişen oyuncularda ilk transfer önceliği Beşiktaş'ta olacağı iddia edildi.

Ayrıca Arat'ın ara transferde kadroya katmak için PSG'nin 3 oyuncusu Hugo Ekitike, Carlos Soler ve Presnel Kimpembe için bilgi aldığı ileri sürüldü.