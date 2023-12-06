Erdem Can'ın basın toplantısında telefonu çalan muhabire söyledikleri gündem oldu

Panathinaikos galibiyeti sonrası basın toplantısında bir muhabirin telefonunun çalmasına üzerine konuşan Erdem Can'ın söyledikleri herkesi güldürdü.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erdem Can'ın basın toplantısında telefonu çalan muhabire söyledikleri gündem oldu

Turkish Airlines EuroLeague’in 12’nci hafta karşılaşmasında temsilcimiz Anadolu Efes Yunanistan ekibi Panathinaikos’u 71-68 mağlup ederek 6’ncı galibiyetini aldı.

"SERGİLEDİKLERİ SAVAŞ MUHTEŞEMDİ"
Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Anadolu Efes Başantrenörü Erdem Can, “Büyük bir karakter ortaya koydular. Çok önemli eksiklerimiz olmasına rağmen Final-Four hedefiyle kurulmuş bir takıma karşı oynadık. Oyuncularımın maça karşı tutumları, sergiledikleri savaş muhteşemdi. Sezonun bu bölümüne kadar deplasman maçlarında ribaundlar kaybetmemizde etken olmuştu. Erkan Yılmaz bir sakatlık yaşadı. Omuz bölgesinde bir kırık var. Türk oyuncuların sorumluluk alması benim için çok önemli. Erten, Ercan ve Hollatz da bugün karakter gösterdi. Bu bir galibiyetten fazlası oldu” ifadelerini kullandı.

"HANIM ARIYORDUR NEREDE KALDIN DİYE"
Erdem Can'ın açıklamaları öncesinde basın toplantısında bulunan bir basın çalışanının telefonun çalması üzerine Erdem Can, “Tabii geç oldu, hanım arıyordur nerede kaldın diye..." dedi.

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