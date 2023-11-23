KYK yurdunda öğrencinin kafasına fayans düştü. Türkiye’nin geleceği öğrenciler devlet yurtlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor

Konya'da bir KYK yurdunda fayans düşmesi sonucu 1 üniversite öğrencisi yaralandı. Yurtta kalan öğrenciler bahçeye çıkarak protesto düzenledi.

KAYNAK: Haber Merkezi
KYK yurdunda öğrencinin kafasına fayans düştü. Türkiye’nin geleceği öğrenciler devlet yurtlarında hayatta kalma mücadelesi veriyor

Konya'nın Bozkır ilçesinde bulunan Mustafa Suna Öz Kız KYK yurdunda saat 22.00 sıralarında bir öğrencinin duş aldığı sırada fayansın düşmesi nedeniyle kan kaybından bayılarak hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Olayın ardından yurtta kalan öğrenciler bahçeye çıkarak yaşanan durumu protesto etti.

Yaşanan olayı ardından protesto eden öğrencilerle görüşen ve yurt müdürü olduğu iddia edilen bir yetkilinin yaşanan olaya "şansızlık" dediği kayıtlara yansıdı.

İdarecilerin bu tavrına tepki gösteren öğrenciler ise yaşanan duruma dair "Fayansın sivri yeri gelseydi felç geçirebilirdi. Yine bir ihmal ve olay örtbas edildi sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.

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