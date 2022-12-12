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Ölüm haberini Okan Bayülgen duyurdu. Ünlü sanatçı vefat etti.

Balet ve koreograf Erdal Uğurlu, 57 yaşında hayatını kaybetti. Uğurlu’nun vefatını Okan Bayülgen sosyal medya hesabından duyurdu.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 11:37
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Ünlü Balet ve Koreograf Erdal Uğurlu 57 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının ölüm haberini Okan Bayülgen Duyurdu

Ölüm haberini Okan Bayülgen duyurdu. Ünlü sanatçı vefat etti.
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde görev alan balet ve koreograf Erdal Uğurlu önceki gün hayatını kaybetti. “Çıplak Vatandaşlar”, “Kırmızı” ve “Gel Evlenelim Yürü Boşanalım!” gibi çok sayıda oyunda rol alan 57 yaşındaki Uğurlu, bir süredir kanserle mücadele ediyordu. Erdal Uğurlu için bugün saat 11.00’de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi’nde tören yapılacak. Sanatçının naaşı, Taksim Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kanlıca Mezarlığı’na defnedilecek.

"NE SAÇMA DEĞİL Mİ?"

Ünlü oyuncu Okan Bayülgen, Uğurlu'nın hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bayülgen paylaşımında, "Erdal Uğurlu, hayatımız, sanat, diğer her şey, sen diğer her şeyde öldün, hayatımız, sanat devam ediyor. Ne saçma değil mi?" ifadelerini kullandı.

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