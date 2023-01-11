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Okan Bayülgen zor geçen çocukluğunu anlattı! "Onlar için neler vermezdim"

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Gökhan Çınar’ın sunduğu Katarsis programına konuk oldu. Yıllardır ekranların değişmeyen yüzü olan Bayülgen, hayat hikayesinden ilginç anları anlattı. 

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 10:55
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"Onlar için neler vermezdim" Okan Bayülgen zor geçen çocukluğunu anlattı

Okan Bayülgen zor geçen çocukluğunu anlattı! ''Onlar için neler vermezdim''
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Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın sunduğu programda hayat hikayesini anlattı.

6 yaşındayken annesiyle babasının ayrıldığını anlamamak için yatılı okula  gönderilen Okan Bayülgen şunları söyledi: 

"O okulda yaşadıklarımız çok travmatik. İşkencemsi şeyler de hatırlıyorum. Kalorifer dairesine falan kapatıldım. Ağır dayaklar yedim. Emniyet hissinin kaybolması, huzursuzluk, güvensizlik… Eee öbürleri, onlar anne babayla büyümüşler. Hatta o anne, babadan sıkılmışlar. Sıkılmış ya… Bizimkiler yine evde bir türlü kız arkadaşımı çağıramıyorum. Diyor ki ‘Bizimkiler yine evde’ Ben onun için neler vermezdim. ‘O bizimkiler evde’ için…”


 

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