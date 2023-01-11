Okan Bayülgen zor geçen çocukluğunu anlattı! ''Onlar için neler vermezdim''

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Katarsis'te Gökhan Çınar'ın sunduğu programda hayat hikayesini anlattı.

6 yaşındayken annesiyle babasının ayrıldığını anlamamak için yatılı okula gönderilen Okan Bayülgen şunları söyledi:

"O okulda yaşadıklarımız çok travmatik. İşkencemsi şeyler de hatırlıyorum. Kalorifer dairesine falan kapatıldım. Ağır dayaklar yedim. Emniyet hissinin kaybolması, huzursuzluk, güvensizlik… Eee öbürleri, onlar anne babayla büyümüşler. Hatta o anne, babadan sıkılmışlar. Sıkılmış ya… Bizimkiler yine evde bir türlü kız arkadaşımı çağıramıyorum. Diyor ki ‘Bizimkiler yine evde’ Ben onun için neler vermezdim. ‘O bizimkiler evde’ için…”



