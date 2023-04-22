Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'a bayram sabahı büyük şok

Eylül 2022'de evlenen Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay, bayramın birinci günü dolandırıldı.

Ünlü çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay'a bayram sabahı büyük şok

Editör: Osmancan EROK

Yıldız Çağrı Atiksoy ile eşi Berk Oktay, Ramazan Bayramı'nın birinci günü büyük şok yaşadı.

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Bayramı, Sapanca'daki bungalov evlerde geçirmek isteyen çift, Instagram'da gördükleri bir firmaya ücretin yarısını ödeyip rezervasyon yaptırdı.

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Sapancalux Bungalov Evler'e rezervasyon yaptıran ikili, konaklama ücretinin yarısı olan 6 bin TL'yi de önceden banka yoluyla gönderdi.

Çift, bayramın birinci günü rezervasyon yaptığı yere gidince gözlerine inanamadı. Ne bungalov ev vardı, ne de bir yetkili... Dolandırıldıklarını anlayan Atiksoy, sosyal medyadan takipçilerini uyardı.

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Atiksoy, "Bunlar dolandırıcı çeteymiş. Bayram günü kalktık gittik ama böyle bir yer yok. O paranın kat kat fazlası çıkacak sizden, rezil pislikler. Bizi dolandırmanın bedelini ödeyeceksiniz. Asla peşinizi bırakmayacağız. Telefon ettik, 'Yanlış numara' diye açtı yüzsüzler. Berk'i de beni de sosyal medyadan engellediler. İlk işimiz dava açmak olacak" diye yazdı.

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