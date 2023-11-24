Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinden güzel haber geldi

Geçen yıl eylül ayında evlenen ünlü oyuncu çift Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay bebek beklediklerini duyurdu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay çiftinden güzel haber geldi

Sanat dünyasının sevilen çiftlerinden Yıldız Çağrı Atiksoy ve Berk Oktay, mutlu evliliklerini bir bebekle taçlandırmaya hazırlanıyor.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, 3 aylık hamile olduğunu müjdeleyerek anne olmaya hazırlandığını duyurdu.

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Uzun süredir "Kuruluş Osman" dizisinde Malhun Hatun karakterine hayat veren Atiksoy'un, hamileliği nedeniyle diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olurken, başarılı oyuncunun sağlığı el verdiğince diziye devam edeceği konuşulanlar arasında.

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