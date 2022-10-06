İslam Memiş'ten dolar ve altın için çok kritik tüyo

Yaptığı açıklamalarla yatırımcıya yön veren piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve dolar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Hafta içi oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın ve dolar fiyatları için araştırmalar hızlandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarihinin en büyük faiz artırım kararını alarak 75 baz puanlık faiz artışına gitti.

Banka bölge ekonomisinde bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini ifade etti. Yavaşlamaya rağmen enflasyonla mücadele edileceğinin vurgulandığı toplantının ardından Ekim'de de 75 baz puan beklentisi arttı.

Rekor seviyeye yükselen dolar endeksi ECB'nin kararı sonrasında, 20 yılın zirvesinden yüzde 1 düşüş yaşayarak düzeltme yaptı.

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell "Yaptığımız gibi şimdi de açık ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar bunu sürdürmeliyiz" dedi.

Bu gelişmelerin ardından altının 3 haftalık düşüşü sona erdi. Hafta içinde 1700 dolar kritik sınırının altına inen altının ons fiyatı 20 yılın zirvesindeki dolar endeksindeki gevşeme ile yeniden yükseldi.

İslam Memiş dolar için Ekim sonunda düşüş beklediğini de belirterek "Dolarda Ekim sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir" ifadelerini kullandı.

İslam Memiş, "18,50 TL seviyesinde bir dolar kuru var, öte yandan 3 bin 500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende. Yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli" şeklinde değerlendirmede bulundu.