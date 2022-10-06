6 Ekim 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • İslam Memiş'ten dolar ve altın için çok kritik tüyo

İslam Memiş'ten dolar ve altın için çok kritik tüyo

Para ve altın piyasalarının uzman ismi İslam Memiş, altın ve dolar için tarih verip dikkat çeken uyarılarda bulundu. Memiş "Dolarda Ekim sonunda bir düşüş bekliyorum. Altın yeniden yükselecek" dedi.

Haber Giriş: 6 Ekim 2022 Perşembe - 13:32
Takip Et

Tarih verip yaşanacakları açıkladı. İslam Memiş'ten dolar ve altın için çok kritik tüyo

İslam Memiş'ten dolar ve altın için çok kritik tüyo
+
Aa
-

Yaptığı açıklamalarla yatırımcıya yön veren piyasa uzmanı İslam Memiş altın ve dolar için dikkat çeken bir uyarıda bulundu. 

Hafta içi oldukça hareketli bir grafik sergileyen altın ve dolar fiyatları için araştırmalar hızlandı. Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarihinin en büyük faiz artırım kararını alarak 75 baz puanlık faiz artışına gitti. 

Banka bölge ekonomisinde bu yılın son çeyreği ve 2023'ün ilk çeyreğinde yavaşlama beklediklerini ifade etti. Yavaşlamaya rağmen enflasyonla mücadele edileceğinin vurgulandığı toplantının ardından Ekim'de de 75 baz puan beklentisi arttı.

Rekor seviyeye yükselen dolar endeksi ECB'nin kararı sonrasında, 20 yılın zirvesinden yüzde 1 düşüş yaşayarak düzeltme yaptı. 

ABD Merkez Bankası Fed Başkanı Jerome Powell "Yaptığımız gibi şimdi de açık ve güçlü bir şekilde hareket etmeliyiz ve iş bitene kadar bunu sürdürmeliyiz" dedi.

Bu gelişmelerin ardından altının 3 haftalık düşüşü sona erdi. Hafta içinde 1700 dolar kritik sınırının altına inen altının ons fiyatı 20 yılın zirvesindeki dolar endeksindeki gevşeme ile yeniden yükseldi.

İslam Memiş dolar için Ekim sonunda düşüş beklediğini de belirterek "Dolarda Ekim sonunda bir düşüş bekliyorum. Bu gerçekleşirse dolar/TL kurunu etkileyecektir" ifadelerini kullandı. 

İslam Memiş, "18,50 TL seviyesinde bir dolar kuru var, öte yandan 3 bin 500 seviyesini de test eden bir borsa var. Aynı anda yükselmesi şüphe uyandırıyor bende. Yabancı yatırımcıların satın alması ve uzun vadede durması önemli" şeklinde değerlendirmede bulundu.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Murat murat
6.10.2022 14:20
Bu adam milletin elindeki dolarları sattırmaya çalışıyor, sakın inanmayın.  
 
Türk mllyeçsi
6.10.2022 14:00
Mayısda beri dolar düşecek diyor ama tam tersi oluyor  
 
kahraman
6.10.2022 13:37
islam memiş akp tarafından piyasaya sürülmüş bir manipülasyoncudur sakın ha inanmayın  
 
TÜM YORUMLAR (4)
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
1
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Şahan Gökbakar da başörtüsü tartışmasına daldı. Attığı tweet paylaşım rekoruna koşuyor
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
2
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Hakan Aygün AKP'nin gizli planını açıkladı. Referandum geliyor. Yeni yetmez ama evet halk oylaması yolda
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
3
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Yüksek yargıyı karıştıran iddia: Yargıtay üyesi odasında cinsel ilişki sırasında yakalandı
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
4
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bakan Bilgin’den kritik açıklamalar. EYT ve Taşeron işçi düzenlemesiyle ilgili tarih verdi
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
5
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Bir dönemin en ünlü haber spikeriydi! Ünlü sunucunun son hali gündem oldu
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
6
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Mazot ve benzine 24 saatte çifte zam
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
7
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Kocasıyla anlaşmaya vardılar. Görüntü yönetmenini vuran Alec Baldwin'den film açıklaması
﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı
﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı
﻿Yolda yürüyenler gördü. Herkesin ağzı açık kaldı
﻿Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde
﻿Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde
﻿Ne yaptın sen öyle: Ebrar Karakurt Avrupa'nın dilinde
﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
﻿Çanakkale'de orman yangını çıktı. Havadan ve karadan müdahale ediliyor
﻿İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi
﻿İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi
﻿İstanbul'da 8 ilçede 12 saat su kesintisi olacak. İşte o ilçelerin listesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.