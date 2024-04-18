Ünlü fenomen Eylül Işıklı 1 gece için 5 milyon lira teklif eden üç büyüklerde oynamış evli futbolcuyu ifşa etti

Sosyal medya platformu Tiktok’ta 140 bin takipçisi bulunan Eylül Işıklı’nın son videosu ortalığı karıştırdı.

Işıklı, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş forma giymiş herkesin yakından tanıdığı evli bir futbolcunun bir gece birlikte olma karşılığında kendisine 5 milyon lira teklif ettiğini duyurdu.

Işıklı’nın sosyal medyada anlattığı olay şöyle:

“ÇOK DEĞERLİ BİR FUTBOLCUYUM”

3 büyüklerde oynamış bir futbolcudan bana bir mesaj geldi. Fakat bir ‘sahte’ hesap… Bana ‘Merhaba, seninle bir gece geçirmek için 5 milyon lira veririm. Şu şu takımda oynayan çok değerli bir oyuncuyum” dedi. Ben de böyle şeylere hiç cevap vermem.

“KANITLA” DEDİM

Aman dedim ya kimdir nedir bu. Az biraz dalga geçeriz. Bana ‘kanıtla’ dedim. Dedi ki bana ‘Snapchat’in var mı? Dedim ben kullanmıyorum. Sürekli bana bir şeyler yazıyor, ben de ‘kanıtla’ diyorum.

“HESAPTA 785 MİLYON PARA VAR”

Bana bir fotoğraf attı. Fotoğrafı şöyle açtım. Anladınız değil mi? Aman dedim aman bir de hiç görmek istemediğim lazım olmayan yerlerinden birini atmıştır. Bir de ne göreyim çocuklar bir banka hesabı.

Öyle Akbank’ın ekran fotoğrafı falan değil. Gerçekten bir bankaya gidilmiş, aynı zamanda o zaman çekilmiş. Fotoğrafı tek oynatımlık attı tabiki. Hesapta 785 milyon Türk Lirası var. Ve tepede de çocuğun adı yazıyor.

“ÇİRKİN BİR SURATI VAR”

Başımı derde sokmamak adına bu çocuğun adını vermeyeceğim. Evli ve çocuk sahibi olduğunu biliniz. Ne çirkin bir adamsın. Zaten suratında çirkin. İşte insanın çirkinliği bazen suratına yansıyor.