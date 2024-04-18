İktidarın emekli planı sızdı! 20 gün sonra bunlar açıklanacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
İktidarın emekli planı sızdı! 20 gün sonra bunlar açıklanacak
İktidarın, en düşük emekli aylığı alan, başka bir geliri olmayan ve kirada oturan emeklilere her ay destek vereceği iddia edildi. Emeklilere verilecek destek, büyükşehirlerde oturanlar için ayrı doğuda oturanlar için ayrı olarak planlanıyor.

Seçimlerde emeklilerden ‘tokat’ yiyen iktidar, bir destek paketi hazırlıyor. İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoş'un haberine göre, hükümetin büyükşehirlerde ve doğuda yaşayan vatandaşlar için ayrı ayrı destek paketi hazırladığı iddia edildi.

İddiaya göre büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira desteği, doğuda yaşayan emeklilere ise doğalgaz, odun ve kömür desteği verilecek.

Destekten en düşük emekli aylığı alan, başka bir geliri olmayan ve kirada oturan emekliler yararlanacak.

Aynı eve hem kira hem de doğalgaz desteği verilmeyecek.

EMEKLİ KART İÇİN MARKETLERLE GÖRÜŞÜLÜYOR

En düşük emekli aylığı alanlara market ihtiyacı için özel bir kart verilecek. Bunun için marketlerle protokoller hazırlanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün AKP’nin grup toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, “15-20 gün içinde, elde ettiğimiz ne kadar somut veri varsa, emeklilerimize ayrıcalık tanıyan, onları ön plana çıkaran, onları destekleyecek psikolojik, sosyal, ekonomik ve sağlık anlamındaki hizmetlerimizi, onların refahını artırma yönündeki her çalışmamızı paylaşacağız.” ifadelerini kullanmıştı.

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