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Ünlü isimler yardım çağrısına devam ediyor

Kültür kurumları ve ünlü isimler, "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetlerine devam ediyor

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 15:47
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Ünlü isimler deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yardım çağrısına devam ediyor

Ünlü isimler yardım çağrısına devam ediyor
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Mert Fırat'ın kurucusu olduğu 'İhtiyaç Haritası' aracılığıyla 'DasDas'taki dayanışma merkezine giden ünlü isimler, yardım çağrısında bulundu.

"ÇEŞİTLİ İHTİYAÇLAR DEVAM EDİYOR"

Topluluğun Instagram, Twitter ve Facebook hesaplarından yayınlanan videoda, halen çeşitli ihtiyaçların devam ettiği belirtildi.

Oyuncular Merve Dizdar, Gülçin Kültür Şahin, Hazal Türesan, Sinem Ünsal, Burcu Özberk, Pınar Deniz, Kaan Yıldırım, Muharrem Türkseven, Melisa Sözen ve Müge Boz'un yardım çağrısı sosyal medyadan paylaşıldı.

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