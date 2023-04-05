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Tülin Şahin Amerika'da moda dersi verecek

Dünyaca ünlü top model Tülin Şahin, Amerika’nın çeşitli eyaletlerinde sürdürülebilirlik ve döngüsel modayla ilgili düzenlenecek panellere konuşmacı olarak katılacak.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 12:23
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Ünlü manken Tülin Şahin ABD'de döngüsel modayı anlatacak

Tülin Şahin Amerika'da moda dersi verecek
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Türkiye'nin dünyaca ünlü süper modeli Tülin Şahin, yine gurur veren bir projeye imza atarak, ülkemizi Amerika’da temsil edecek. Yıllardır podyumda, televizyon programında ve röportajlarında sürdürülebilir ve döngüsel moda konusunda bilgiler ve tavsiyeler veren Tülin Şahin, Amerika’nın dikkatini çekti.

Sık sık, “Kıyafetlerinizi dönüştürün, değiştirin, paylaşın ve bağışlayın” mesajları veren ünlü model, insanlara her zaman, "Kendi elbise dolabınızdan da sık sık alışverişinizi yapın" mesajı verdi.

Amerika'nın ünlü moda dernekleri ve tasarımcıları da, çeşitli eyaletlerde düzenleyecekleri panellerle halkı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Tülin Şahin de düzenlenecek organizasyonlarda, dünyaca ünlü model ve tasarımcılarla beraber konuşmacı olarak yer alacak. Etkinlik şimdilik New York, Miami, Boston, Washington, San Francisco, Los Angeles ve Chicago şehirlerini kapsıyor.



Tülin Şahin, kendisinin bu alanda neler yaptığını, neler yapılabileceğini ve moda dünyası üretimine dikkat ederken, tüketiciye de sorumluluk doğduğunu vurgulayan konuşmalar yapacak. Dünyaca ünlü model Şahin, yıllardır gardırobundaki kıyafetlerini bağışlayarak, TEV’in genç kızların eğitimi için oluşturduğu fona aktarılmasını sağlayarak, destek oluyor. Şahin, konuşmalarında, dolabına bir kıyafet eklerken, başka bir tanesini çıkardığını, kıyafetlerini nasıl onarıp, değiştirdiğini ve defalarca yeniden giydiğini ve bunun önemini konuklara aktaracak.


 
Tülin Şahin, “Artık çok tüketmek 'cool' olmak değil ama 'bilinçli' tüketici olmak daha 'cool'. Bunu oradaki misafirlere sebep ve sonuçlarıyla beraber anlatacağım. Turnenin sonbahara kadar sürmesi planlanıyor” dedi. Şimdiden etkinliğe Amerikan medyası yoğun ilgi gösterirken, birçok gazete, dergi ve televizyon kanalı da Tülin Şahin’le röportaj yapabilmek için dünyaca ünlü modelin ajansına randevu talebinde bulundu.


 

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