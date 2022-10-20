Ünlü isim isyan etti: Havalimanında bir sandviç 300 TL, bir su 57 TL. Eğleniyor muyuz gençler? Türkiye harbiden uçuyor

Bir alışveriş merkezinde alışveriş turunda görüntülenen model Simge Ünal, gazetecilerin kendisine sorulan Business seyahat soruları üzerine çarpıcı yanıtlar verdi.

Simge Ünal, ekonominin kötü olduğuna dikkat çekerek “Arkadaşlar geçen gün ekonomide uçtum, Havalimanında sandviç aldım 300 TL. Bu kadar olur mu ya? 1 su 57 TL. İnanılır gibi değil. Şok oldum. Normalde biliyorsunuz Business uçtuğum için fiyatları bilmiyordum.” ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda sık seyahat ettiği ve Business uçtuğu görülen Simge Ünal, bu açıklamalardan sonra "Hem iş hem de tatil için sürekli uçuyorum. Yılda neredeyse 50-60 defa uçak yolculuğu yapıyorum. Pandemi nedeniyle Business tercih ediyordum. Bundan sonra da Business ile yolculuk yapacağım" dedi.

Ayrıca Kasım 2021'de yaptığı “Fakir birisiyle sevgili olmam” açıklamasında bulunmuştu. Bu konu hakkında da samimi açıklamalarda bulunan Ünal, “Evet öyle haberlerim çıkmıştı. Ayrım yapmıyorum asla ama karşındaki insanın akıllı ve işinde başarılı olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatımda birisini istemiyordum ama düşüncem değişti sanırım. Aşık olmak istiyorum" dedi.