Berna Laçin 'tuzu kurular'ı işaret etti: En azından herkes simit yiyebilsin

Ülkenin ekonomik gidişatına dair eleştirileriyle gündeme gelen ve özellikle belli bir kesimin yoğun eleştirilerine maruz kalan Berna Laçin, söylediklerinin arkasında durmaya devam ediyor. Laçin, son olarak Instagram hesabı üzerinden hayat pahalılığına neden itiraz ettiğini ve bunun neden önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Kendisine 'tuzun kuru neden eleştiriyorsun' şeklinde yorumlar geldiğini de söyleyen Berna Laçin yaşananlara dikkat çekebilmek adına daha büyük bir kitlenin ses çıkarması gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu hesabından paylaştığı videoda kitlelerin fakirlikten kırıldığı bir dönemde varlıklarıyla övünen oyunculara da seslendi ve 'tuzu kuru' olarak tarif edilen kitleye şu ifadelerle seslendi:

"BENİM İTİRAZIM KIYMETLİ"

"Ne itiraz ediyorsun ki bu zamlara 'senin tuzun kuru' diyorlar! Arkadaş benim itirazım kıymetli! Sen zaten zor durumda olduğun için itiraz edeceksin ama ben o sırada simiti alabiliyorken 2,5 liraya itiraz edersem ancak biz o simit için savaşabiliriz. Sadece simiti alamayanlar savaşırsa olmuyor işte içine düştüğümüz çukur bu...

Ben alayım yiyeyim... O zaman da 'senin ne çıkarın var' diyorlar. Yok 2,5 lira simit pahalı sen de ye istiyorum hiç değilse herkes şu simiti yemeli, yoksa benim boğazımdan geçmiyor. Hepimiz baklava yiyelim faslını geçtik ama en azından herkes simit yiyebilsin....

Artık bu kadar da insanlar ekmek alamıyorum dediğinde, ses çıkarmayalım yalıyı aldık diyorsan sen o vicdanla ilgili bir durum..."