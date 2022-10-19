19 Ekim 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Berna Laçin 'tuzu kurular'ı işaret etti: En azından herkes simit yiyebilsin

Berna Laçin 'tuzu kurular'ı işaret etti: En azından herkes simit yiyebilsin

Oyuncu Berna Laçin simit henüz 2.5 lirayken çekilmiş ve ekonominin gidişatına dair yaptığı açıklamalarla dikkat çektiği bir videosunu Instagram hesabı üzerinden paylaştı. Laçin ayrıca vatandaşın alım gücünün iyice düştüğü bir dönemde zenginliğiyle övünen isimlere de seslendi.

Haber Giriş: 19 Ekim 2022 Çarşamba - 22:50
Takip Et
Berna Laçin 'tuzu kurular'ı işaret etti: En azından herkes simit yiyebilsin
+
Aa
-

Ülkenin ekonomik gidişatına dair eleştirileriyle gündeme gelen ve özellikle belli bir kesimin yoğun eleştirilerine maruz kalan Berna Laçin, söylediklerinin arkasında durmaya devam ediyor. Laçin, son olarak Instagram hesabı üzerinden hayat pahalılığına neden itiraz ettiğini ve bunun neden önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. 

Kendisine 'tuzun kuru neden eleştiriyorsun' şeklinde yorumlar geldiğini de söyleyen Berna Laçin yaşananlara dikkat çekebilmek adına daha büyük bir kitlenin ses çıkarması gerektiğini söyledi. Başarılı oyuncu hesabından paylaştığı videoda kitlelerin fakirlikten kırıldığı bir dönemde varlıklarıyla övünen oyunculara da seslendi ve 'tuzu kuru' olarak tarif edilen kitleye şu ifadelerle seslendi:

"BENİM İTİRAZIM KIYMETLİ"

"Ne itiraz ediyorsun ki bu zamlara 'senin tuzun kuru' diyorlar! Arkadaş benim itirazım kıymetli! Sen zaten zor durumda olduğun için itiraz edeceksin ama ben o sırada simiti alabiliyorken 2,5 liraya itiraz edersem ancak biz o simit için savaşabiliriz. Sadece simiti alamayanlar savaşırsa olmuyor işte içine düştüğümüz çukur bu...

Ben alayım yiyeyim... O zaman da 'senin ne çıkarın var' diyorlar. Yok 2,5 lira simit pahalı sen de ye istiyorum hiç değilse herkes şu simiti yemeli, yoksa benim boğazımdan geçmiyor. Hepimiz baklava yiyelim faslını geçtik ama en azından herkes simit yiyebilsin....

Artık bu kadar da insanlar ekmek alamıyorum dediğinde, ses çıkarmayalım yalıyı aldık diyorsan sen o vicdanla ilgili bir durum..."

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Poncik
19.10.2022 23:37
Helal  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
1
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿Türkiye’nin en popüler ismi belli oldu. Birinci gelen isim çok şaşırttı
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
2
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿ Resimdeki 5 nesneyi 160 kişide sadece 3 kişi bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
3
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿Nehirdeki şahini 100 kişiden 4'ü bulabildi
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
4
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿ Siyah bikinisiyle havuza girdi. Kylie Jenner'dan kilolarımla barışığım paylaşımı
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
5
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Cem Uzan'dan ortalığı kasıp kavuracak açıklama: Erdoğan sakın buna yeltenmesin
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
6
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Acun Ilıcalı'nın 20 milyon dolarlık yeni yatı! İçinde yok yok. Muhabirken nasıl trilyoner oldu
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
7
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
﻿Karamollaoğlu’ndan ‘aday’ çıkışı: 2 gün içinde açıklarız...
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Kanada’dan İranlı 6 kişi ve 4 kuruma yaptırım
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿Eski Avusturya Başbakanı Kurz'a 'ağır yolsuzluk' suçlamaları yöneltildi
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿New York borsası düşüşle kapandı
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
﻿Okan Buruk'tan galibiyet sözleri
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.