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Bestemsu Özdemir'in dileği yılbaşı gecesi kabul oldu

Oyuncu Bestemsu Özdemir, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini ima etmişti. Bestemsu Özdemir’in isteği yılbaşı gecesi gerçekleşti. Özdemir, sevgilisinin önünde diz çöküp kendisine tektaş uzattığı o anları "Evet' dedim" notuyla yayınladı

Haber Giriş: 1 Ocak 2023 Pazar - 16:23
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Oyuncu Bestemsu Özdemir beklediği teklifi nihayet aldı

Bestemsu Özdemir'in dileği yılbaşı gecesi kabul oldu
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Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişki sürdürüyor.

Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini daha önce de dile getiren Bestemsu Özdemir, sonunda muradına kavuştu.

Bestemsu Özdemir'e sevgilisi yeni yıl akşamında evlilik teklifinde bulundu. Serkan Mehmet Durdu, sevgilisinin önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu.

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