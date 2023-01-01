Bestemsu Özdemir'in dileği yılbaşı gecesi kabul oldu

Güzel oyuncu Bestemsu Özdemir sevgilisi Serkan Mehmet Durdu ile mutlu giden bir ilişki sürdürüyor.
Sevgilisi Serkan Mehmet Durdu'dan evlilik teklifi beklediğini daha önce de dile getiren Bestemsu Özdemir, sonunda muradına kavuştu.
Bestemsu Özdemir'e sevgilisi yeni yıl akşamında evlilik teklifinde bulundu. Serkan Mehmet Durdu, sevgilisinin önünde diz çöktü ve evlilik teklifinde bulundu.
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