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Nejat İşler o paylaşımını sildi: Böyle etkileşim alacağını hesaplayamadım...

Oyuncu Nejat İşler, '22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir. sana değil' mesajını paylaştı. Nejat İşler, daha sonra söz konusu paylaşımı neden kaldırdığına dair bir açıklama yaptı.

Haber Giriş: 24 Kasım 2022 Perşembe - 08:32
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Oyuncu Nejat işler sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımı neden sildi

Nejat İşler o paylaşımını sildi: Böyle etkileşim alacağını hesaplayamadım...
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Sosyal medyayı aktif kullanan isimlerden olan ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki gün Twitter'dan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı işaret ettiği düşünülen bir paylaşım yaptı.

İşler, mesajında "22 yıl bir sürü cephede savaşana başkomutan denir, sana değil" ifadelerini kullandı.

O PAYLAŞIMI KALDIRDI

Ünlü oyuncunun paylaşımı binlerce beğeni alırken, yüzlerce de yorum aldı. İşler, daha sonra sosyal medyada gündem olan paylaşımı kaldırdı. 

"BU KADAR ETKİLEŞİM ALACAĞINI HESAP EDEMEDİM"

Ünlü isim, daha sonra söz konusu tweet'i neden sildiğine dair de bir açıklama yaptı.

İşler, "Yazarken böyle etkileşim alacağını hesaplayamıyorum. sonra da herkese cevap vermeye yetişemeyeceğim için siliyorum. Bu" ifadelerini kullandı.

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