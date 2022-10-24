Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile şatafatlı bir düğün eşliğinde dünya evine girmişti.. Ama şimdi gelen acı haberle, Özdemir'in elinde sadece fotoğraflar kaldı
DEMET ÖZDEMİR'DEN ÜZEN HABER
Ünlü oyuncu Özdemir, son olarak paylaşıma sunduğu fotoğrafla anneannesii Naziye Yener'ikaybettiğini duyurdu.
Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi.
Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı dua emojisiyle paylaşan Özdemir herhangi bir açıklama yapmadı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.