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Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü

Ünlü oyuncu Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz haftalarda hayatını birleştirmişti. Demet Özdemir, son paylaşımıyla takipçilerini üzdü. Özdemir, anneannesini Naziye Yener'i kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 10:41
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Ünlü oyuncunun acı günü .Anneannesini kaybettiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Ünlü oyuncu Demet Özdemir'in acı günü
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Ünlü oyuncu Demet Özdemir, geçtiğimiz aylarda Oğuzhan Koç ile şatafatlı bir düğün eşliğinde dünya evine girmişti.. Ama şimdi gelen acı haberle, Özdemir'in elinde sadece fotoğraflar kaldı

DEMET ÖZDEMİR'DEN ÜZEN HABER

Ünlü oyuncu Özdemir, son olarak paylaşıma sunduğu fotoğrafla anneannesii Naziye Yener'ikaybettiğini duyurdu.

Demet Özdemir'in ablası Derya Özdemir ise yaptığı paylaşımda, 'Anneannem... Mekanın cennet olsun seni çok seviyorum' ifadelerine yer verdi.

Sosyal medya hesabından birlikte çekildikleri bir fotoğrafı dua emojisiyle paylaşan Özdemir herhangi bir açıklama yapmadı.

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