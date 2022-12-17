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  • Demet Özdemir’in kıyafet ve aksesuarların bedeli dudak uçuklattı. Takipçileri yine de rüküş buldu

Demet Özdemir’in kıyafet ve aksesuarların bedeli dudak uçuklattı. Takipçileri yine de rüküş buldu

Yaklaşık 3 ay önce Oğuzhan Koç ile evlenen ve hem oyunculuğu hem de Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Demet Özdemir, şimdi de kıyafet kombini ile gündemde. Takipçileri oyuncuyu binlerce lira harcamasına rağmen yine de rüküş buldu.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 11:59
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Oyuncu Demet Özdemir'in kıyafet kombinine ödediği para dudak uçuklattı.

Demet Özdemir’in kıyafet ve aksesuarların bedeli dudak uçuklattı. Takipçileri yine de rüküş buldu
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Ağustos ayında nikah masasına oturan Demet Özdemir, Oğuzhan Koç'un Levent'teki evine yerleşti. Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç çifti önceki akşam Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Yeni proje müjdelerini veren Özdemir, kombini ile dikkat çekti.

DEMET ÖZDEMİR KOMBİNİ İÇİN SERVET ÖDEDİ

Demet Özdemir'in çantasının 63 bin TL, Mont 30 bin TL  ayakkabısının 20 bin TL, pantolonunun 12 bin TL, kemerinin 11 bin TL, gömleğinin ise 1850 TL olduğu, toplamda 137 bin 850  TL harcadığı ortaya çıktı.

Ünlü oyuncunun kombini ve ücreti sosyal medyada en çok konuşulan konular arasında yerini aldı. Özdemir, hakkında sosyal medya kullanıcıları "Parayla bile rüküş" gibi yorumlarda bulundu.

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