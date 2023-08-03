Ünlü sanatçı Nilüfer 51 yıldır sahnelerde

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Nilüfer adıyla bilinen Nilüfer Yumlu, 31 Mayıs 1955'te İstanbul’da hayata gözlerini açtı. O gün bir yıldız doğmuştu…1970'li yıllara gelindiğinde Türk pop müziğinin önde gelen yorumcularından biri oldu.

İLK BAŞARISI

Nilüfer’in ilk başarısı Altın Ses’i kazanmak oldu. 1970 yılında henüz 15 yaşındayken bu yarışmaya katıldı. Nilüfer yarışmadan birincilik ile ayrıldı. Yarışmacılar arasında Sezen Aksu da vardı. Jüriler arasında ise Ajda Pekkan… Bu başarıdan 2 yıl sonra stüdyoya girdi.

ASIL ÇIKIŞINI “DÜNYA DÖNÜYOR” İLE YAKALADI

1972 yılında yayımladığı ilk 45'liğinin ardından, 1973'te “Dünya Dönüyor” ile asıl çıkışını yakaladı. “Dünya Dönüyor”un yanı sıra, 70'ler boyunca yayınladığı “Göreceksin Kendini”, “Başıma Gelenler”, “Boşver”, “Kim Arar Seni” gibi şarkılar Türk pop müziği klasikleri arasına girdi.

80’Lİ YILLARDA ARABESK AKIMINA KAPILDI

1978'de Evrovisiona katılmasının ardından 80'lerin başında müzikte etkisini hissettiren arabesk akımına kapıldı. Nilüfer 84 albümünde “Kar Taneleri” şarkısını söylediği ve 90'ların sonuna kadar birlikte çalıştığı Kayahan müzik kariyerinde önemli bir yer tuttu.

YILIN EN ÇOK SATAN ALBÜMÜ OLDU

Pek çok müzisyen ile çalıştı. “Mavilim”, “Çok Uzaklarda”, “Namussuz Akşamlar” gibi hitlerin de etkisiyle, 750 binin üzerinde satarak yılın en çok satan albümlerinden biri oldu. Bir sonraki albümüyle 1970'li yıllardaki hitlerini yeni düzenlemeleriyle yeni nesile taşıdı.

BİNLERCE KONSER

Altın Plak ve Altın Kelebek gibi birçok ödül sahibi olan Nilüfer, müzikal kimliğinin yanı sıra 14 Kasım 1997'de UNICEF'in iyi niyet elçisi ve Türkiye temsilcisi seçildi. Rumeli Hisarı Konserleri ve Harbiye Açıkhava Konserleri organizasyonlarında düzenli olarak konser veren Nilüfer 2007 itibarıyla 3000'den fazla konser verdi. Türkiye'nin en önemli ses sanatçılarından biri oldu.

SAHNEDE GEÇEN 51 YIL

51 yıldır sahnelerde olan Türkiye’nin güçlü isimlerinden biri olan Nilüfer, son olarak Harbiye’de sevenleriyle buluştu. Yıllardır sahnede olmasıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Nilüfer, "Bu sene de buluştuk, çok şanslıyız. Her güne şükretmeliyiz. 51 yıldır şarkı söylüyorum, sizlerleyim. Ruh hiç yaşlanmıyor. Ben 25 yaşındayım. Yaşlanmaya da hiç niyetim yok. Z kuşağı ile de aram iyi, 50 yıllık şarkım 'Son Arzum'u yeniden hit yaptılar" dedi.

Enerjisi ile büyük alkış alan şarkıcı "15 yıl daha şarkı söylerim. Ben Akdeniz kadınıyım, Akdeniz kadını ateşlidir" diyerek geceye damgasını vurdu.

Kaynak Posta