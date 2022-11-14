Yurt dışı yasağı kalkan Gülşen Barcelona’da görüntülendi

Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun itirazı üzerine yurt dışı yasağı 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırıldı.

Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Gülşen'in nerede olduğu merak ediliyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 21 Ekim’de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Gülşen, ilk iş olarak oğlu Azur’un yanına, Barcelona’ya uçtu. Ünlü şarkıcı, alışveriş yaparken Barcelona sokaklarında görüntülendi.

Lüks alışveriş mağazalarıyla ünlü Passeig de Gràcia’da alışveriş yaparken görülen şarkıcı, leopar desenli pantolonu ve Ugg botlarıyla dikkat çekti.

