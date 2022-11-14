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Yurt dışı yasağı kalkan Gülşen Barcelona’da görüntülendi

Yurt dışı yasağı geçen ay kaldırılan şarkıcı Gülşen, soluğu İspanya’da aldı. Dava sırasında oğlunu Barcelona’ya gönderen Gülşen, yasak kalktıktan hemen sonra oğlunun yanına İspanya’ya gitti. Ünlü şarkıcı, önceki gün Barcelona'da alışveriş yaparken objektiflere takıldı.

Haber Giriş: 14 Kasım 2022 Pazartesi - 13:34
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Gülşen'in yurt dışı yasağı kalkmıştı! Barcelona’da alışveriş yaparken görüntülendi

Yurt dışı yasağı kalkan Gülşen Barcelona’da görüntülendi
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Ataşehir'de 30 Nisan 2022'de verdiği bir konserde İmam Hatip Liselilere yönelik sözleri nedeniyle "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçundan 3 yıla kadar hapsi istenen şarkıcı Gülşen Çolakoğlu'nun itirazı üzerine yurt dışı yasağı 250 bin TL'lik güvence miktarı yatırması karşılığında kaldırıldı. 

Uzun zamandır kendisinden haber alınamayan Gülşen'in nerede olduğu merak ediliyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, 21 Ekim’de yurt dışına çıkış yasağı kaldırılan Gülşen, ilk iş olarak oğlu Azur’un yanına, Barcelona’ya uçtu. Ünlü şarkıcı, alışveriş yaparken Barcelona sokaklarında görüntülendi.

Lüks alışveriş mağazalarıyla ünlü Passeig de Gràcia’da alışveriş yaparken görülen şarkıcı, leopar desenli pantolonu ve Ugg botlarıyla dikkat çekti. 
 

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