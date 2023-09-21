Ünlü şarkıcı 'kariyerimin ilk adımları' notuyla paylaştı

Perşembe günleri eski yıllara dair paylaşımların yapıldığı Instagram'da bu akıma Işın Karaca da dahil oldu ve perşembe akşamı paylaştığı fotoğraflarla takipçilerini yıllar öncesine götürdü.

Annesiyle çekilmiş bir karesini 'Annesinin kızı' notuyla paylaşan Karaca, paylaştığı diğer bir kareye ise "Yaş 17, annemin restoranı kariyerimin ilk adımları" notunu düştü.

Başarılı şarkıcı böylelikle müzik dünyasının içinde uzun zamandır var olduğunu ve edindiği başarının tesadüf eseri olmadığını da göstermiş oldu.