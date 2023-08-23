Işın Karaca ve sevgilisi teknede aşka geldi

Işın Karaca kendisi gibi müzisyen sevgilisi Can Yapıcıoğlu’yla Bodrum’da tatile çıktı.

Önceki gün Güvercinlik açıklarında demirledikleri teknede görüntülenen çift, aşka geldi.

Saçkıran hastalığına yakalanan şarkıcı, peruğuyla yüzmeyi tercih etti.

Sabah’ta yer alan habere göre; Teknenin arka bölümünden denize giren Karaca, seabob’la (yüzme motoru) yüzmeyi tercih etti. Sevgilisiyle keyifli dakikalar geçiren Işın Karaca’nın mutluluğu objektiflere böyle yansıdı. Ünlü şarkıcının sevgilisi Can Yapıcıoğlu'nun keyfi de bir hayli yerinde görünüyordu. Işın Karaca seabob ile (yüzme motoru) böyle yüzdü. Ünlü şarkıcının gözlüğünü bir an bile çıkarmamış olması da dikkatlerden kaçmadı.

Işın Karaca geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabından bir paylaşım yaparak, Alopeci Universal (saç kıranın son evresi) hastalığına yakalandığını şu sözlerle duyurmuştu: "Gördüğünüz üzere saçım yok. Kaşlarım yok. Kirpiklerim de. Hatta vücudumun hiçbir yerinde kıla dair bir şey yok.. Bugüne kadar verdiğim lazer epilasyon paralarına yazık."

