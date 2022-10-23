Hadise'nin yılbaşı sahnesinin ücreti dudak uçuklattı

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise’nin evliliği kadar, ayrılığı da epey ses getirdi. 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise’nin boşandıktan sonra göre işleri de açıldı. Üst üste konserler veren Hadise bu durumdan hiçte şikayetçi değil.

150 BİN DOLAR ALACAK

Şimdiden ortaya atılan bir iddiaya göre Hadise, yılbaşı gecesi yavru vatan Kıbrıs da sahne alacak. Hadise'nin yılbaşı sahnesinden alacağı ücret tam 150 bin dolar yani 2 milyon 800 bin TL