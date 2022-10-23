23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Hadise'nin yılbaşı sahnesinin ücreti dudak uçuklattı

Hadise'nin yılbaşı sahnesinin ücreti dudak uçuklattı

30 Eylül'de Mehmet Dinçerler ile olan 5 aylık evliliğini tek celsede noktalayan şarkıcı Hadise, konserlerinde hız kesmiyor. Şimdiden yılbaşı için anlaşma yaptığı iddia edilen Hadise'nin alacağı ücret, dar gelirli vatandaşlar için tam bir servet.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 09:38
Takip Et

Ünlü şarkıcının boşandıktan sonra işleri açıldı. Şimdiden yılbaşı için anlaşma yapan şarkıcının ücreti belli oldu

Hadise'nin yılbaşı sahnesinin ücreti dudak uçuklattı
+
Aa
-

İş insanı Mehmet Dinçerler ile sessiz sedasız evlenen şarkıcı Hadise’nin evliliği kadar, ayrılığı da epey ses getirdi. 5 aylık evliliği tek celsede biten Hadise’nin boşandıktan sonra göre işleri de  açıldı. Üst üste konserler veren Hadise bu durumdan hiçte şikayetçi değil.

 

150 BİN DOLAR ALACAK

Şimdiden  ortaya atılan bir iddiaya göre Hadise, yılbaşı gecesi yavru vatan Kıbrıs da sahne alacak.  Hadise'nin yılbaşı sahnesinden alacağı ücret tam 150 bin dolar yani 2 milyon 800 bin TL

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
1
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
2
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
3
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
4
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
5
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
6
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Çelebi’nin silmeyi unuttuğu tweet ortaya çıktı. Vatandaş hatırlatınca Saray kızmasın diye apar topar silmek zorunda kaldı
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
7
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Mersin Anamur Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı işçi alacak
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿Uzmanından meme kanseri hakkında umutlandıran açıklama
﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı
﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı
﻿İşte Jesus'un Fenerbahçesi: Galatasaray ve Beşiktaş'a fark attı
﻿Sözleşmesi sezon sonunda biten Altay Bayındır'dan flaş açıklama
﻿Sözleşmesi sezon sonunda biten Altay Bayındır'dan flaş açıklama
﻿Sözleşmesi sezon sonunda biten Altay Bayındır'dan flaş açıklama
﻿Uzmanından kadınlara rahim kanseri müjdesi
﻿Uzmanından kadınlara rahim kanseri müjdesi
﻿Uzmanından kadınlara rahim kanseri müjdesi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.