Tarkan'dan 18 milyon lira hazırlığı. Spor sonrası özçekimini paylaştı

Pandemi sürecini ailesiyle birlikte Almanya'da geçiren ve zaman zaman buradan yaptığı paylaşımlarla sahnelere ne kadar özlem duyduğundan bahseden 1972 Almanya doğumlu şarkıcı Tarkan, şimdilerde yeni çıkardığı şarkısının heyecanını yaşıyor.

'Geççek' ve 'Yap Bi Güzellik' şarkılarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Tarkan, 18 Kasım'da yeni şarkısını YouTube hesabından paylaştı. Tarkan'ın ‘Son Durak’ isimli yeni şarkısı, tüm dijital müzik platformlarında dinleyicilerle buluştu.

YILBAŞINDA KIBRIS'TA SAHNE ALACAK

Sessizliğini ardı ardına yaptığı şarkılarla bozan Tarkan, Instagram hesabından paylaştığı özçekimle heyecanlandırdı. Pandemi döneminde bile formunu korumaya özen gösteren ve yaşına rağmen fit bir vücuda sahip olan Tarkan'ın spor sonrası yaptığı bu paylaşım takipçilerine "Tarkan 18 milyon liraya hazırlanıyor' yorumları yaptırdı.

Megastar Tarkan yılbaşında Kıbrıs'ta bir otelde sahne alacak ve bu özel gece için ona ödenecek ücretin de 18 milyon lira olacağı belli olmuştu.