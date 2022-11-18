18 Kasım 2022 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları belli oldu

Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları belli oldu

Yeni yıl yaklaşırken ünlü isimlerin yılbaşı gecesinde nerede sahneye çıkacakları ve alacakları ücretler de belli olmaya başladı. Geçen yıla göre sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran sanatçıların, alacakları astronomik rakamlar dudak uçuklattı. İşte ünlü isimlerin yılbaşı sahne ücretleri...

Haber Giriş: 18 Kasım 2022 Cuma - 15:24
Takip Et

Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları dudak uçuklattı

Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları belli oldu
+
Aa
-

Yeni yıla sayılı günler kala sanatçıların Yılbaşı gecesi sahne ücretleri de belli oldu. Geçen yıla göre sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran ünlü isimler, ağırlıklı olarak Kıbrıs’taki otellerde yeni yılı karşılayacak. İşte ünlülerin yılbaşı gecesinde kazanacakları ücretler…

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YILBAŞI KONSERİ ÜCRETLERİ

Tarkan Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Geçtiğimiz sene 15 milyon TL alan Megastar bu yıl 18 milyon TL alacak. 

Ajda Pekkan yılbaşında Kıbrıs'ta olacak. Geçtiğimiz yıl 600 bin TL alan usta isim bu yıl 1.5 milyon TL kazanacak.

Hadise de yeni yılda sahne alacak isimlerden. İddialara göre Kıbrıs'ta sahne alacak Hadise 3 milyon TL kazanacak.

Başkent Ankara'da sahne alacağı söylenen Yıldız Tilbe 1 milyon TL kazanacak.

İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta sahne alacağı söyleniyor. Ünlü türkücü yılbaşı sahnesinden 1,8 milyon TL kazanacak.

Hande Yener'in yeni yıl sahnesinden 1 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz yılbaşında 1 milyon TL kazanan Özcan Deniz, bu yıl Kıbrıs sahnesinde 3 milyon TL kazanacak.

Azerbaycan'da sahne alacağı iddia edilen Bülent Ersoy konserden 1,8 milyon TL kazanacak.

Yılbaşı gecesinde İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Sibel Can'ın 1,5 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Seda Sayan konserden 850 bin TL alacak.
 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
1
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Tüm Senegal dua etti ama Sadio Mane düzelmedi: Dünya Kupası'nda yok
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
2
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Evlerinde tadilat yapan çift hazine buldu
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
3
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal'dan AKP’ye katılacak iddialarına yanıt. CHP’den istifa etmişti
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
4
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿Meteoroloji'den 6 ile sarı 2 ile turuncu kodlu uyarı. Şiddetli sağanak ve fırtına var
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
5
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿“Ekmek, aptal toplumların temel gıda maddesidir'' dediği için tutuklanmıştı! Cihan Kolivar hakkında yeni gelişme
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
6
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Cemal Enginyurt'tan Erdoğan'a çok sert cevap. Akşener'e ''Masayı terk et'' demişti
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
7
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Efes Barcelona'yı devirdi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Kocaeli'de 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Moliere 400 yaşında
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Şehit Piyade Uzman Çavuş Sinan İnak son yolculuğuna uğurlandı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
﻿Yüzde bin prim yapmıştı. SASA'da şok düşüş 24 saatte 65 Milyar TL kayıp yaşadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.