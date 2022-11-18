Yılbaşında sahne alacak ünlülerin kazançları belli oldu

Yeni yıla sayılı günler kala sanatçıların Yılbaşı gecesi sahne ücretleri de belli oldu. Geçen yıla göre sahne fiyatlarını iki ya da üç katına çıkaran ünlü isimler, ağırlıklı olarak Kıbrıs’taki otellerde yeni yılı karşılayacak. İşte ünlülerin yılbaşı gecesinde kazanacakları ücretler…

İŞTE ÜNLÜ İSİMLERİN YILBAŞI KONSERİ ÜCRETLERİ

Tarkan Kıbrıs'ta sahneye çıkacak. Geçtiğimiz sene 15 milyon TL alan Megastar bu yıl 18 milyon TL alacak.

Ajda Pekkan yılbaşında Kıbrıs'ta olacak. Geçtiğimiz yıl 600 bin TL alan usta isim bu yıl 1.5 milyon TL kazanacak.

Hadise de yeni yılda sahne alacak isimlerden. İddialara göre Kıbrıs'ta sahne alacak Hadise 3 milyon TL kazanacak.

Başkent Ankara'da sahne alacağı söylenen Yıldız Tilbe 1 milyon TL kazanacak.

İbrahim Tatlıses'in Belarus'ta sahne alacağı söyleniyor. Ünlü türkücü yılbaşı sahnesinden 1,8 milyon TL kazanacak.

Hande Yener'in yeni yıl sahnesinden 1 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz yılbaşında 1 milyon TL kazanan Özcan Deniz, bu yıl Kıbrıs sahnesinde 3 milyon TL kazanacak.

Azerbaycan'da sahne alacağı iddia edilen Bülent Ersoy konserden 1,8 milyon TL kazanacak.

Yılbaşı gecesinde İstanbul'da konser vermeye hazırlanan Sibel Can'ın 1,5 milyon TL kazanacağı söyleniyor.

Kıbrıs'ta sahneye çıkacak olan Seda Sayan konserden 850 bin TL alacak.

