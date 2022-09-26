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İbrahim Tatlıses, büyü yüzünden ayrıldık demişti

Bodrum'da geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla kafaları karıştırdı

Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi - 11:14
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Ünlü türkücü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla şaşkınlık yarattı

İbrahim Tatlıses, büyü yüzünden ayrıldık demişti
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Resmi kayıtlara göre son evliliğini 2013 yılında bitiren Tatlıses, "Hanımla boşandık" diyerek bahçeli bir ev bulduktan sonra yeniden evleneceğini açıkladı.

Bodrum'da yaşadıği trafik kazasında İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Geçirdiği kazayla herkesi korkutan usta sanatçı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" diyerek kafaları karıştırdı. Tatlıses'in "Boşandık" dediği kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor

"EVİME DOMUZ YAĞI SÜRÜP BİZİ AYIRDILAR"

Gülçin Karakaya ile ilişkisinin konuşmadığı oğlu Ahmet Tatlıses yüzünden bittiğini ileri süren İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor 'para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.

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Seçkin Doğan
26.09.2022 12:01
Niçin sizinleyiz, ambleminiz için. Bu nasıl resimler. Demekki pek haberiniz yok bundan. Bunun lamı cimi yok. Zerafet, doğruluk ve KÜLTÜRÜMÜZ. Diğerleri kesinlikle yok. O halde gidelim bu mekandan.  
 
Oğuzhan
26.09.2022 11:48
Kurşuna kafa attı kafayı yedi.  
 
İlhan
26.09.2022 11:37
İnsanın yasliligini yaşının agirligina göre yasamadi cok onemli.iste böyle ihtiyarlikta maskara olmak çoluk çocuğu için Cook kötü bir durum insan için.yazik yaşının ağırlığı tadiyamiyor.  
 
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