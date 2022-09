İbrahim Tatlıses, büyü yüzünden ayrıldık demişti

Resmi kayıtlara göre son evliliğini 2013 yılında bitiren Tatlıses, "Hanımla boşandık" diyerek bahçeli bir ev bulduktan sonra yeniden evleneceğini açıkladı.

Bodrum'da yaşadıği trafik kazasında İbrahim Tatlıses ölümden dönmüştü. Geçirdiği kazayla herkesi korkutan usta sanatçı, özel hayatıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Kendisinden 43 yaş küçük Gülçin Karakaya ile aşk yaşayan İbrahim Tatlıses, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Hanımla boşandık! Bahçeli güzel bir ev bulup yeniden evlenmeyi düşünüyorum" diyerek kafaları karıştırdı. Tatlıses'in "Boşandık" dediği kişinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor

"EVİME DOMUZ YAĞI SÜRÜP BİZİ AYIRDILAR"

Gülçin Karakaya ile ilişkisinin konuşmadığı oğlu Ahmet Tatlıses yüzünden bittiğini ileri süren İbrahim Tatlıses, katıldığı canlı yayında şunları söylemişti: "Bodrum'daki evime domuz yağı sürmüşler… Yoksa ben burada çekirdek ailemi kurmuştum evleniyordum. Şu an o kişi ile ayrıyım. Dünya bir tarafa o bir tarafa… Şu an aramız açık ama ben evleneceğim bütün mallarımı da o kişinin üzerine yapacağım. Ona her şey feda olsun, o benim sol yanım. Kimse yanımda yokken benim yanımdaydı. Bu kişi Gülçin Karakaya'dır. Aramızdaki yaş farkı hiç önemli değil, çocuklarım evlenmemi istemiyor 'para gitmesin' diye. Ben zamanı gelince paramı ne yapacağımı biliyorum. Hepsini Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Lütfen beni kadın düşmanı göstermeyin.