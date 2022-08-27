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İbrahim Tatlıses Çeşme'de ayağında alçıyla sahne aldı. Kaza anını anlattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçirdiği kaza sonrası ayakları alçıya alınan İbrahim Tatlıses, İzmir'in Çeşme ilçesinde bir restoranda sahne aldı. Ayağında alçıyla sahneye çıkan ve şarkılarını oturarak söyleyen Tatlıses kazayla ilgili olarak "Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Bizi Allah korudu" dedi.

Haber Giriş: 27 Ağustos 2022 Cumartesi - 10:57
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Trafik kazası geçiren İbrahim Tatlıses Çeşme'de ayağında alçıyla sahneye çıktı

İbrahim Tatlıses Çeşme'de ayağında alçıyla sahne aldı. Kaza anını anlattı
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Bodrum’da önceki gün trafik kazası geçiren ve 12 saat sonra Yalıkavak’ta sahne alan İbrahim Tatlıses, dün gece Çeşme’de bir restoranda sahneye çıktı. İki ayak tarak kemiğinde kırık tespit edilen Tatlıses, sahneye ayakları sargılı olarak tekerlekli sandalyede çıktı. 

Çeşme'de sevenleriyle buluşan İbrahim Tatlıses, geçirdiği kazayla ilgili açıklamalarda bulundu.

ORADAN NASIL SAĞ ÇIKTIK! ŞAŞIRMIŞ VAZİYETTEYİM

Tatlıses, “Şimdi ben ayağımı yüzünüze karşı çevirdim özür dilerim. Niye? Ayağımın altında kırıklar olduğu için. Yüce Allah yine bir kıyak geçti. Allah yüzümüze baktı. Allah’ın sevgili kuluyum demek ki bize çok dua ediyorsunuz. Allah razı olsun. Oradan biz nasıl sağ çıktık ben hala şaşırmış vaziyetteyim. Yabancı filmlerde kamera araba içinde takla atar ya, aynen öyleydi. Habire döndüm ama bir yere varamadım. Kayaya çarpıp durduk. Bir çalışanımız var. “İbrahim bey biz yaşıyor muyuz” dedi. Dedim ki: Allah bizi kurtardı" diye konuştu. 


 

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