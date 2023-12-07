Ünlü yapımcının gergin anları. AVM çalışanlarıyla kavga etti görüntüler kayda geçti,

Ünlü sunucu ve TV program yapımcısı Armağan Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli’deki bir AVM’de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Dakikalarca çalışanlara bağıran Çağlayan’ın o anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

KAYNAK: İHA
Ünlü yapımcının gergin anları. AVM çalışanlarıyla kavga etti görüntüler kayda geçti,

Olay, saat 15.30 sıralarında Şişli Mecidiyeköy’de bulunan bir AVM’de meydana geldi. İddiaya göre ünlü sunucu ve TV yapımcısı Armağan Çağlayan (57), program çekimi için bulunduğu AVM’deki bir kozmetik firmasına geldi.

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Çağlayan burada henüz bilinmeyen bir nedenle firma çalışanlarıyla tartışmaya başladı. Çalışanlara dakikalarca bağıran Çağlayan, ardından firmadan uzaklaştı. Özel güvenlik görevlilerinin de müdahale ettiği tartışma cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Yaşanan bu olayla ilgili Armağan Çağlayan cephesinden ilk açıklama geldi.

Gösterisi için AVM'de bulunan Armağan Çağlayan ve ekibinin, bir firma çalışanı tarafından isminin yüksek sesle bağırılıp dalga geçildiği bildirildi. Sözlü taciz devam edince ekipteki kişilerin firma çalışanıyla diyaloga girdiği ve ardından Armağan Çağlayan'ın da konuya dahil olduğu açıklandı.

Bu sözlü tacizden sonra firma yetkilileri, çalışan kişinin işine son verileceğini Armağan Çağlayan'a bildirdi. Ancak Armağan Çağlayan, firmanın özrünü çalışanın kesinlikle bu sebepten çıkarılmaması karşılığında kabul edeceğini yetkililere aktardı.

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Armağan Çağlayan konuyla ilgili bir de tweet attı

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