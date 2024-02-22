Kredi kartı faiz oranları için de karar verildi

TCMB'nin politika faizi kararı sonrasında kredi kartı faizleri için de bir açıklama yapıldı ve kasım ayından bu yana sabit bırakılan kredi kartı faiz oranları bu ay da değişmedi.

TCMB, piyasa beklentilerine paralel olarak politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tuttu. TCMB, 8 toplantının ardından faiz artırım sürecini sonlandırma kararı verdi.

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini kasım ayından bu yana değiştirmezken, referans faiz oranları üst sınırını yüzde 3,11 olarak uyguluyordu. Asgari ödeme tutarı ise 2022’den beri sabit bırakılıyordu.

Merkez Bankası kredi kartı faizlerini bu ay da sabit bıraktı.