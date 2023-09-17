Uraz Kaygılaroğlu başında aşağı bir kova su yedi. Gece yarısı bağıra bağıra şarkı söyledi

Editör: Özlem KIRAL

Uraz Kaygılaroğlu paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak bir mekanın önünde tanımadığı kişilerle yüksek sesle şarkı söyleyen ünlü oyuncuya bir semt sakini tarafından başından aşağı su döküldü.

Sosyal medyayı çok sık ve aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu, dün gece eğlenmek için dışarı çıktı. Gecenin sonunda, eğlenmek için gittiği mekanın çıkışında yeni tanıştığı kişilerle şarkı söylemeye başlayan ünlü oyuncu bir anda şoka uğradı.

CAMDAN SU DÖKTÜLER

Gecenin geç saatinde yüksek sesle şarkı söylemeleri nedeniyle bir semt sakini camdan Kaygılaroğlu ve arkadaşlarının üzerine su döktü. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun ve arkadaşlarının şaşkınlığı dikkat çekti. Yinede şarkı söylemeye devam ettikler görülen videoya Kaygılaroğlu, 'Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o anlar' notunu düştü.

Paylaşım sosyal medyada oldukça konuşuldu. Birçok kullanıcı 'Her şey yerinde güzel', Hatalı ve farkında', 'İşte özlenen eğlence' gibi yorumlarda bulundular.