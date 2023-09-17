Uraz Kaygılaroğlu başında aşağı bir kova su yedi. Gece yarısı bağıra bağıra şarkı söyledi

Son dönemin en popüler isimleri arasında yer alan Uraz Kaygılaroğlu, son paylaşımıyla gündem oldu. Yeni tanıştığı kişilerle sokak ortasında şarkı söyleyen ünlü oyuncu yaşanan olayla şoka uğradı.

Uraz Kaygılaroğlu başında aşağı bir kova su yedi. Gece yarısı bağıra bağıra şarkı söyledi

Editör: Özlem KIRAL

Uraz Kaygılaroğlu paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Son olarak bir mekanın önünde tanımadığı kişilerle yüksek sesle şarkı söyleyen ünlü oyuncuya bir semt sakini tarafından başından aşağı su döküldü.

65a735f1-feec-ec11-810f-a0369f7d148-frns.jpg

Sosyal medyayı çok sık ve aktif kullanan Uraz Kaygılaroğlu, dün gece eğlenmek için dışarı çıktı. Gecenin sonunda, eğlenmek için gittiği mekanın çıkışında yeni tanıştığı kişilerle şarkı söylemeye başlayan ünlü oyuncu bir anda şoka uğradı.

640xauto-bcuf.jpg

CAMDAN SU DÖKTÜLER

Gecenin geç saatinde yüksek sesle şarkı söylemeleri nedeniyle bir semt sakini camdan Kaygılaroğlu ve arkadaşlarının üzerine su döktü. O anları Instagram hesabından paylaşan oyuncunun ve arkadaşlarının şaşkınlığı dikkat çekti. Yinede şarkı söylemeye devam ettikler görülen videoya Kaygılaroğlu, 'Dün gece tanıştığım arkadaşlarımla haklı bir tepki gördüğümüz o anlar' notunu düştü.

Paylaşım sosyal medyada oldukça konuşuldu. Birçok kullanıcı 'Her şey yerinde güzel', Hatalı ve farkında', 'İşte özlenen eğlence' gibi yorumlarda bulundular.

İlgili Haberler
Uraz Kaygılaroğlu sokak şarkıcısıyla düet yaptı. Sosyal medya yıkıldı
Uraz Kaygılaroğlu gelin alma töreninde göbek atarak kurtlarını döktü
Uraz Kaygılaroğlu sahneye kadın kılığında çıktı
Nesrin Cavadzade Uraz Kaygılaroğlu’nu öpücüklere boğdu
Uraz Kaygılaroğlu'ndan yeni görüntüsüne 'filtre' yorumu
Öne Çıkanlar
Dikkat! İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
Dikkat! İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
İhracat rekortmeni Türk firmayı İtalyan’a satıp gözü neden Karadeniz’in havasına suyuna diktiler?
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
Beşiktaş'ta büyük skandal. Süleyman Seba mezarında ters dönecek. Gürel Yurttaş açıkladı
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
ASM Grup Elemanlarından bakan Koca’ya çağrı. Komisyon Başkanı Büşra Şahiner duyurdu
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Rektörden kardeşine özel ilan. Öyle bir ilan verdiler ki sadece rektörün kardeşi başvurabildi
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Türkiye’den savaştaki Suriyelilere 40 bin adet Viagra
Son Haberler
Altın yazma Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar Güncel
Altın yazma Tevrat'ı satmaya çalışırken yakalandılar
Taksici anahtarı polise vermek istemeyince gerginlik yaşandı Güncel
Taksici anahtarı polise vermek istemeyince gerginlik yaşandı
Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti Güncel
Nakşibendi şeyhinin torunu ABD'de hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia: İlk 11'deki son maçıydı Spor
Rıdvan Dilmen Galatasaray'ın yıldızı için flaş iddia: İlk 11'deki son maçıydı
Dikkat! İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz Yazarlar
Dikkat! İlaç yazdırırken bir tane de Suriyelilere alıyorsunuz
Diyarbakır'da sondaj operasyonu: 8 gözaltı Güncel
Diyarbakır'da sondaj operasyonu: 8 gözaltı
ABD’den Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası. Terör saldırılarına yardım etmekle suçlanıyorlar Güncel
ABD’den Halkbank ve Reza Zarrab’a tazminat davası. Terör saldırılarına yardım etmekle suçlanıyorlar