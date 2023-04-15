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Uraz Kaygılaroğlu'nun kızıyla fotoğrafına yorum yağdı

Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 6 yaşındaki kızı Ada ile çektiği bir pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafına yorum yağan ünlü isim, bir takipçisine verdiği cevapla dikkat çekti.

Haber Giriş: 15 Nisan 2023 Cumartesi - 14:47
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Uraz Kaygılaroğlu'nun kızıyla fotoğrafı gündem oldu

Uraz Kaygılaroğlu'nun kızıyla fotoğrafına yorum yağdı
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Oyuncu Uraz Kaygılaroğlu, 2014 yılında meslektaşı Melis İşiten ile evlenmiş ve 2017'de kızı Ada'yı kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşamıştı. Çift, 2019'un temmuz ayında sürpriz bir şekilde boşanma kararı almıştı.

'Sefirin Kızı', 'Pis Yedili', 'Baba Candır' gibi projelerle adını duyuran ve 'Üç Kuruş'ta hayat verdiği 'Kartal' karakteri ile geniş bir hayran kitlesi edinmesinin ardından dijital bir platformda yayınlanan 'Erşan Kuneri' dizisinde de yer alan Uraz Kaygılaroğlu; kızıyla birlikte çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.


 
2.7 milyon takipçici bulunan Instagram sayfasından Ada'nın yanında uyuduğu kareyi emoji koyarak paylaşan ünlü isme, kısa sürede binlerce beğeni geldi.

Takipçileri, 35 yaşındaki Kaygılaroğlu'na "Güzel adam, güzel baba", "Maşallah size" ve "Bu tatlılık şaka mı?" gibi mesajlar yazdı. 
 
Bir takipçisinin, "Sen mükemmel bir babasın UrazKa" yorumuna kayıtsız kalamayan oyuncu, "Öyleyim valla" cevabını vererek adından söz ettirdi.


 

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