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Şanlıurfa'da depremde yıkılan boş binaların enkazı kaldırılıyor

Türkiye’yi sarsan deprem felaketinde etkilenen Şanlıurfa'da yıkılan boş binaların enkazını kaldırma çalışmaları sürüyor.

Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi - 16:17
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Urfa'da depremde yıkılan binaların enkazı kaldırılıyor

Şanlıurfa'da depremde yıkılan boş binaların enkazı kaldırılıyor
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Kentin farklı bölgelerinde yıkılan ve ilk etapta içerisinde insan olmadığı için sonraya bırakılan enkazlar için çalışma başlatıldı.

Boş binaların enkazından iş makinelerince kamyonlara yüklenen moloz ve hafriyat çeşitli döküm sahalarına boşaltılıyor.

Görevliler, çalışmalar esnasında bulunan değerli eşyayı da toplayıp muhafaza altına alıyor.

Bölgede görevli güvenlik güçleri, enkaz bölgesinden çıkan çanta, tapu, kimlik ve değerli eşya için tutanak tutuyor.

Savcılık incelemeleri kapsamında da enkazlardan beton, demir ve karot örnekleri alınıyor.

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