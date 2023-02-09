Yakını enkaz altında olan vatandaşın isyanı: Ne AKUT var ne AFAD

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki 6 Şubat depreminin ardından arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Yıkımı en ağır şekilde hisseden ilçelerden biri olan Onikişubat ilçesinde Şazi Bey Mahallesi’nde de pek çok bina yıkıldı.

Mahallede birçok insana mezar olan ve hala daha altında insanların kurtarılmayı beklediği Burç Apartmanı’nda enkaz altında kalanların yakınları da halen bireysel çabalarla arama kurtarma yapmaya çalışıyor.

“NE AKUT VAR NE AFAD”

Kendileri de Şanlıurfa’da depreme yakalanan, daha sonra Kahramanmaraş’a gelerek enkaz altındaki yakınlarına ulaşmaya çalışan bir depremzede şunları söyledi:

“Enkazdakiler akrabalarımdır. Bir dairede 5-6 kişi kalıyor. Burada 2 kişiyi sağ çıkardık. Diğerlerini de kendi imkanlarımızla çıkardık. İmkanlar kısıtlı. Urfa’dan geldik. Herhangi bir yardım yok. Bugün geldiler. Buradaki vinç bugün geldi, daha başlamadı. Ekskavatör daha önce buradaydı, o da zaten sivil. Dağıtılan yemekleri insanlar kendi imkanlarıyla dağıtıyorlar. Devlet tarafından kurtarma ya da başka hiçbir şey yok. Isınmak için arabalarda kalıyoruz. Ne bir Kızılay var ne bir AKUT var ne de AFAD var. Bugün herhalde Cumhurbaşkanı gelecek diye bu araçlar, insanlar geldi. Daha önceden kimse yoktu. Üç günden beri buradayız, hala duruyor. Canlı görüyoruz ama müdahale edemiyoruz, kurtaramıyoruz. (yanındaki hiltiyi göstererek) Kendi araçlarımızla kurtarıyoruz. Kendimiz kırıyoruz, cenaze çıkarıyoruz, eğer sağ varsa sağ çıkarıyoruz.”

CAN KAYBI ARTIYOR

Son verilere göre, 12 bin 391 vatandaş hayatını kaybetti, 62 bin 914 oldu. Toplamda ise 6 bin 444 binanın yıkıldığı belirtildi.

"BİR VİNÇ GETİREMEDİNİZ"

Öte yandan depremin üzerinden 24 saatten fazla geçtikten sonra Adana’yı ziyaret eden Tarım ve Orman Bakan Vahit Kirişçi’ye çevredeki depremzedeler, arama kurtarma yetersizliği nedeniyle büyük tepki gösterdi. Tele 1 ‘de yayınlanan görüntülere göre yardımların geç geldiğinden şikayetçi olan bir depremzede, “Devletsiniz ya, bir vinç bile getiremiyorsunuz değil mi?” diye haykırdı.