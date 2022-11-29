29 Kasım 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı

Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı

Kırsal kalkınmada tarıma dayalı yatırımların desteklenmesinde hibeye esas proje tutarı limitleri yükseltildi.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 20:43
Takip Et

Bakanlık tarafından yapılan açıklamaya göre proje tutarı limitleri yükseltildi

Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı
+
Aa
-

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ ile Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre, hibeye esas proje tutarı üst limitleri KDV hariç, yeni tesis niteliğindeki başvurular için 5 milyon liradan 7 milyon liraya çıkarıldı.

Kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması niteliğindeki başvurular için ise miktarlar 3,5 milyon liradan 5 milyon liraya, kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular için 3 milyon liradan 4 milyon liraya yükseltildi.

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğe göre ise A iş planı kapsamında yer alan makine ekipman alım destekleri başvuruları için hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 300 bin liradan 500 bin liraya çıkarıldı. A İş planı 5 bin-500 bin lira desteklerin yüzde 50 hibe kısmını kapsıyor.

B iş planı kapsamındaki yatırım konularında yapılacak başvurular için ise hibeye esas proje tutarı üst limiti KDV hariç 600 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. B iş planı ekonomik yatırımların 1 milyona kadar olanının desteklenmesini içeriyor.

DESTEK KAPSAMINA ALINDI

B iş planı kapsamında, bitkisel üretim yapan işletmelerde tarımsal faaliyette bulunduğu 5 dekara kadar tarım arazisi varlığı olan, hayvancılık işletmelerinde ise 50 başa kadar büyükbaş veya 300 başa kadar küçükbaş hayvan varlığı olan küçük aile işletmelerinin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvuruları destek kapsamına alındı.

A iş planı kapsamında yapılacak başvurular için başvuru sahibinin yatırım yerinde ikamet etme zorunluluğu kaldırıldı.

Akıllı tarım uygulamalarında fertigasyon (damla sulama ile gübreleme) çözümleri destek kapsamına alındı.

Ayrıca illerin yatırım bütçeleri belirlenirken yapılan katsayı hesaplamasına ilin Kent Tarımı Eylem Planı kapsamında olup olmadığı kriteri eklendi.

Başvurular, söz konusu tebliğlere bağlı güncel uygulama rehberlerinin yayınlanmasının ardından başlayacak. (AA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
1
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Tapuda yeni dönem. Tamamen değişiyor
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
2
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿Bugün salı motorine bakın ne geldi
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
3
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿İBB Meclisi'nde 'kafası karışık' polemiği. İYİ Partili Özkan: HDP eşittir PKK deyip pişkin pişkin fotoğraf verenlerin kafası karışıktır
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
4
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Servet sahibi olabilirsiniz sakın atmayın! İçinde 22 ayar altın var
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
5
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Fatih Portakal 6’lı masanın cumhurbaşkanı adayını yüzde 99.9 diyerek açıkladı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
6
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Mehmet Topal'dan Juan Mata itirafı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
7
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Portekiz'le Uruguay arasında Ronaldo'nun yarattığı farkı açıkladı
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
﻿Milli Savunma Bakanı Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile görüştü
﻿Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı
﻿Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı
﻿Tarım yatırımlarında destek tutarları artırıldı
﻿Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe   
﻿Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe   
﻿Diyarbakır’da terörün finans kaynağına büyük darbe   
﻿Fransa'da COVID-19 vakalarında artış yaşanıyor
﻿Fransa'da COVID-19 vakalarında artış yaşanıyor
﻿Fransa'da COVID-19 vakalarında artış yaşanıyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.