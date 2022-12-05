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Meteoroloji'den 12 ile sağanak 3 ile kar yarışı uyarısı 

Meteoroloji bugün için Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak, Sinop ve Kastamonu için sağanak yağış, Kars, Ardahan ve Artvin için kar yağışı uyarısı yaptı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 07:54
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Uyarı üstüne uyarı yapıldı. Meteoroloji'den 12 ile sağanak 3 ile kar yarışı uyarısı 

Meteoroloji'den 12 ile sağanak 3 ile kar yarışı uyarısı 
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Milli Gazete'nin haberine göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir, Düzce, Zonguldak ve Sinop çevreleri ile Kastamonu’nun kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçecek.

Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ayrıca hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmezken rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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