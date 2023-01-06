Ozan Bingöl bu yıl ne kadar vergi toplanacağını açıkladı

"Gelme gelme 2023" dedik ama geldi hem de her şeye zamla birlikte. Vergiller A'da Z'ye zamlandı. Pasaport fiyatları uçtu, Motorlu Taşıtlar Vergisi zamlandı. Araç muayyene ücretleri ikiye katladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon 64,27 ama her nedense yeniden değerleme oranı adı altında yapılan zamlar yüzde 122,93. Yeniden değerleme oranını düşürme yetkisi sadece Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'da var. O da sadece Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde indirim yaptı. Araç muayene ücretlerine gelen zamlar vatandaşları isyan ettirdi, 1 130 liraya çıktı.O zammın da yarısının devlete gittiği ortaya çıktı. Doğalgaz Hizmet Bedeli yüzde 84 arttı. Cep telefonu kayıt ücreti 2732 liradan 6091 liraya çıktı. Tapu masrafları yüzde 122,93 artırıldı. Emlak Vergisi yüzde 61 zamlandı. Trafik cezaları yüzde 122 artırıldı. Özel Tüketim Vergisi ÖTV alkol ve sigarada zamlandı. Kısacası devletin toplandığı vergiler zamlandı. Bunun yanında gelir vergisi şirketlerin ödediği Kurumlar vergisi. Peki ne kadar vergi toplanacak. İşte bunun hesabını Vergi Uzmanı Ozan Bingöl hesapladı ve açıkladı. Peki o rakam ne kadar? O rakamı da Bingöl'ün açıklamasından öğrendik. En önemli soru ise toplanan vergiler nereden harcanacak.

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün toplanan vergilerle ilgili paylaşımı şöyle:

"Sadece bu yıl için toplanması hedeflenen vergi tutarı 3 trilyon 673 milyar liradır. Bu kadar verginin toplandığı bir coğrafyada açlık olmamalı, yokluk olmamalı, yoksulluk olmamalı. Şayet bunlardan biri oluyorsa orada ciddi bir “paylaşım” sorunu var demektir"

"Bu ülkeye gerçek demokrasi; neye ne kadar vergi ödediğini bilen, bunun farkında olan, ödediği her kuruş verginin peşine düşen ve bu vergilerin nerelere harcandığının hesabını soran bir toplum ile gelecektir. Aksi halde halk ağır vergiler altında ezilmeye devam edecektir"

Ozan Bingöl'ün paylaşımına göre 3 trilyon 673 Milyar lira vergi toplanacak. Bingöl bu kadar vergiye rağmen "Bu coğrafyada açlık olmamalı yokluk olmamalı diyor ve de işaret ediyor "paylaşım" sorunu var diye. Bingöl bunun sonucu olarak da halkın ağır vergiler altında ezilmeye devam edeceğine işaret ediyor.