12 Şubat 2023 Pazar
İstanbul 5°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Uyumadan önce süt içmek faydalı mı?

İnsanlar ve hayvanlar üzerinde yapılan birçok araştırma, süt içmenin kaliteli bir uyku çekmeye yardımcı olacağını ortaya koydu. Peki gece yatmadan önce içilen süt faydalı mı? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 12 Şubat 2023 Pazar - 09:06
Takip Et

Yatmadan önce süt içmek faydalı mı?

Uyumadan önce süt içmek faydalı mı?
+
Aa
-

Süt, daha kolay ve daha hızlı uykuya dalmanıza yardımcı olabilecek triptofan ve melatonin içerir. Triptofan; serotonin üretiminde önemli bir rol oynar, bu da ruh halinizi iyileştirir, rahatlamanızı sağlar ve aynı zamanda melatoninin vücutta sağlıklı şekilde salınması için öncü bir görev üstlenir.
Melatonin, sirkadiyen ritminizi düzenlemenize yardımcı olur ve sizi uykuya hazırlar. Araştırmalar, melatonin ve triptofan takviyeleri almanın uyku zamanı ortaya çıkan anksiyete ve depresyon belirtilerini azaltabileceğini ortaya koymuştur.

Uyumadan hemen önce akşam yemeği yerseniz gece boyunca uyumakta sorun yaşayabilirsiniz. Ancak açlıktan guruldayan bir mideyi sabaha kadar dinlemek istemeyenlerdenseniz yatmadan önce süt içmeyi deneyin. Süt, içmek sizi tok tutacaktır.Yatmadan önce süt içmek uykuya dalmanıza yardımcı olabilir. Çünkü bu, rahatlamanıza ve yatmaya hazırlanmanıza yardımcı olan bir gece ritüelidir. Bir teoriye göre ılık süt, size çocukken yatmadan önce süt içtiğiniz anları hatırlatarak güzel anıları pekiştirir ve sakinleştirici bir etki yaratır.

Uykuya dalmaya yardımcı olmak için süt içmeyi alışkanlık haline getirdiğinizde kilo vermeye de başlarsınız. Yapılan araştırmalar, kötü uyku kalitesinin fazla kilo alımına neden olabileceğini gösteriyor. Ayrıca süt iştahınızı kontrol altına alıp gece atıştırmalarından uzak durmanıza yardımcı olarak kilo kontrolü sağlar.S üt, kazein ve peynir altı suyu adı verilen proteinler içerir.

Yapılan çalışmalar, gece saatlerinde kazein ve peynir altı suyu proteini tüketmenin gece boyunca kas protein sentezini artırabileceğini göstermiştir. Sütün içerisindeki laktoza karşı intolerasınız olabilir ve bunun farkında olmayabilirsiniz.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
1
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
2
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Fenerbahçe taraftarı Ali Koç’tan Prekazi’nin formasını istedi: Müzemize yakışır
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
3
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Erdoğan konuşurken bakan Nebati'nin göze girme çabası olay oldu. Erdoğan'ın bakışı herkesin diline düştü
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
4
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Okul müdürü akrabaları enkazda olan öğretmeni işten çıkardı. MEB okulları tatil etmişti öğretmenleri işe çağırdı
﻿Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
5
﻿Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
﻿Tarkan Haluk Levent'in çağrısına jet hızıyla cevap verdi: Yanındayım...
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
6
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Leipzig'i yenen Union Berlin'in nefesi Bayern Münih'in ensesinde
﻿Adalet Bakanlığı talimat verdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
7
﻿Adalet Bakanlığı talimat verdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
﻿Adalet Bakanlığı talimat verdi: Deprem Suçları Soruşturma Büroları kurulacak
﻿Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
﻿Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
﻿Depremde ulaşılamayan asker sayısı belli oldu
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Angelina Jolie'den depremzedeler için bağış çağrısı
﻿Bursa’da binadan sızan doğalgaz 19 kişiyi zehirledi
﻿Bursa’da binadan sızan doğalgaz 19 kişiyi zehirledi
﻿Bursa’da binadan sızan doğalgaz 19 kişiyi zehirledi
﻿Özel okul öncesi eğitim kurumları 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak
﻿Özel okul öncesi eğitim kurumları 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak
﻿Özel okul öncesi eğitim kurumları 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlayacak
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.