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  • Yaşlı kadın yolda yürürken can verdi. Şimdi bunun neresi kaza cinayet değil mi bu?

Yaşlı kadın yolda yürürken can verdi. Şimdi bunun neresi kaza cinayet değil mi bu?

Konya’da yol kenarında yürüyen Hacer Mukaddes isimli kadın, otomobilin çarpması sonucunda hayatını kaybetti. Cinayet gibi kazanın görüntüsü çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma - 09:49
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Şimdi bunun neresi kaza cinayet değil mi bu? Yaşlı kadın yolda yürürken can verdi

Yaşlı kadın yolda yürürken can verdi. Şimdi bunun neresi kaza cinayet değil mi bu?
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Cinayet gibi kaza, Konya’nın Meram ilçesine bağlı Ayanbey Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyonun başında Burcu Çakıoğlu isimli sürücü vardı. Kontrolü kaybetti. 42 RA 084 plakalı otomobilin sürücüsü Burcu Çakıoğlu ne frene bastı ne de yol kenarında evine doğru yürüyen kadına çarpmamak için ne de bir hamle yaptı. 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmazer’e göz göre göre çarptı. Yanılmazer, çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırlayıp zemine düştü. Yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanılmazer, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Polis çevreden topladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle soruşturma başlattı.

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SELİM SARP
21.10.2022 11:03
KADER..KADER .. KADER ... KADERE İNANA BİR TOPLUMUZ...SORUŞTURMAYA GEREK YOK .  
 
mmt
21.10.2022 10:28
bizi kıskanan ülkelerin hukukunu adaletini ve şerefini istiyoruz.  
 
Sümerli Astrofizikçi
21.10.2022 10:02
Allah gani gani Rahmet eylesin. Bu kadar çok bilinmeyenli denklemi ancak denklemi yaratanlar çözebilir, yani sistem. Ama emin olun bu kadar güçlü bir sistemin istese çözemeyeceği hiç bir şey yok.  
 
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