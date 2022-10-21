Yaşlı kadın yolda yürürken can verdi. Şimdi bunun neresi kaza cinayet değil mi bu?

Cinayet gibi kaza, Konya’nın Meram ilçesine bağlı Ayanbey Mahallesi’nde saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Direksiyonun başında Burcu Çakıoğlu isimli sürücü vardı. Kontrolü kaybetti. 42 RA 084 plakalı otomobilin sürücüsü Burcu Çakıoğlu ne frene bastı ne de yol kenarında evine doğru yürüyen kadına çarpmamak için ne de bir hamle yaptı. 74 yaşındaki Hacer Mukaddes Yanılmazer’e göz göre göre çarptı. Yanılmazer, çarpmanın şiddetiyle metrelerce fırlayıp zemine düştü. Yaralanan Yanılmazer, çevredekilerin ihbarıyla çağrılan ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yanılmazer, buradaki tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Burcu Çakıoğlu, polis tarafından gözaltına alındı. Polis çevreden topladığı güvenlik kamerası görüntüleriyle soruşturma başlattı.