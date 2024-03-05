Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek diyor ki;

"KDV, kurumlar ve gelir vergisi oranlarında genel bir artış olmayacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi’ne ilişkin yeni bir düzenlemeyi aklımızın ucundan bile geçirmedik.

Şu an itibarıyla ne borsaya ne de başka bir alana piyasayı bozacak herhangi bir vergi düzenlemesi gündemimizde değil.”

Seçim öncesi söylenecek sözler bunlar. Tamam.

Ama kararı Şimşek vermiyor ki.

Ekonomist Recep Tayyip Erdoğan ne derse o olur…

Peki dikkatinizi çekti mi?

Doğal gaz, elektrik, benzin ve mazota zam var mı yok mu?

Milletin anasını ağlatan zamlar 31 Mart yerel seçiminden sonra şimşek gibi çakacak mı?

Bakan Şimşek doğruyu söylemiyor vatandaşa masal anlatıyor.

Uyutma politikası işte budur.

Gelelim enflasyona.

Erdoğan, “Faiz sebep enflasyon sonuç” diye Merkez Bankası faizini yüzde 8,5’a düşürüp ekonomistlik iddiasında bulundu ya…

Enflasyon canavarı hortladı döviz kurları da patladı.

8 ay oldu, Şimşek’in Orta Vadeli Palavra (OVP) kapsamındaki ekonomi politikaları da enflasyon canavarını öldüremedi.

TÜİK Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı.

Enflasyon aylık yüzde 4,53 yıllık yüzde 67,07 oldu.

İnandık mı?

Elbette inanmadık.

Çünkü bağımsız araştırmacı ekonomi uzmanlarının oluşturduğu ENAG, yıllık enflasyonun yüzde 121,98 olduğunu duyurdu.

İnandık mı?

Elbette inandık.

Çünkü çarşı, pazar fiyatlarını yaşayarak görüyoruz.

Fiyatlar uçuyor, enflasyonu uçuruyor.

Vatandaşa ne düşüyor bu durumda?

31 Mart yerel seçiminde muhalefeti uçurmak.

AKP iktidarına dersini vermek.

Öyle bir ders vermeli ki ne Erdoğan ne Bahçeli erken seçimden kaçamasınlar.

5 yıldır 11’i Büyükşehir olmak üzere 240 belediyeyi yöneten CHP’li başkanlar;

-Parsel, parsel yağmayı önlediler,

-Yandaşlara ihalesiz iş vermeyi engellediler.

-İmar rantları ile yandaşları zengin etmeyi ortadan kaldırdılar.

-Belediyelerin mallarına sahip çıktılar.

-Milleti oyuncaklarla kandırmayı değil, alt yapı hizmetlerine önem verdiler.

-Sosyal yardımlarla vatandaşa sahip çıktılar.

-En önemlisi talanı, yağmayı önlediler.

31 Mart yerel seçiminde oy kullanırken bunları tek tek düşünmelisiniz.