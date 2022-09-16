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Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar

Uzay istasyonu, uzaydaki çöpleri geliştirdiği sistemle topladı. Çöplerden kurtulmak isteyen Uzay İstasyonu çöpleri Dünya'ya attığı anların görüntülerini paylaştı.

Haber Giriş: 16 Eylül 2022 Cuma - 13:37
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Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar

Uzay çöplerinin Dünya’ya fırlatıldığı anlar
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Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) astronotlar, Dünya’nın 250 mil üzerindeki yörüngede olan birikmiş çöpleri tek tek geliştirdiği sistemle topladı. Toplanan uzay çöplerinin dünyaya fırlatıldığı anlar ise Nisan ayında mürettebata giren ISS üyesi Samantha Cristoforetti tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Bu videoda yörüngedeki çöplerin bir cihaz tarafından fırlatıldığı görülmektedir. Bu anlar sosyal medya kullanıcıları tarafından "Dünya’daki insanların çöpleri pencereden dışarı atmasına" benzetilmiştir. Fakat uzaydan Dünya’ya atılan çöpler, Dünya’nın ortamına aşırı hızlı girdiği için kısa sürede yamaktadır. Yandığı anlar video görülmemektedir.

İtalyan astronot yaptığı Tweet’te çöp atımı hakkında şu açıklamalarda bulundu:

Temmuz ayında Space Station için yepyeni bir işlevi inceledik. Kuru çöp ve köpükle dolu bu büyük çöp konteyneri, istasyondaki basınçsız bir hava kilidinden fırlatıldı. Ayrıca Dünya’nın ambiyansında zararsız bir şekilde uyandı.

Teksas merkezli Nanoracks’ın inşa ettiği hava kilidinin çöp konteynerler, 272 kg çöpü tutabiliyor. Nanoracks’taki Bishop Airlock program yöneticisi Cooper Read bu yılın başında bir açıklama yaptı. Read açıklamalarında “Dört astronot, yılda 2500 kg çöp veya haftada yaklaşık iki çöp kutusu üretebiliyor. Uzay yaşayan ve çalışan daha fazla insanın olduğu bir zamana girerken, bu tıpkı evdeki herkes için olduğu gibi kritik bir işlevdir.” ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında hava kilidinin birincil kullanımının ardından Nanoracks CEO’su Dr. Amela Wilson da açıklama yaptı: Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

Bu kârlı bakış, yalnızca ev istasyonları için atıkların ortadan kaldırılması için ileriye giden yolu göstermek kalmıyor, ayrıca ISS’den bir araç olarak yararlanma kapasitemizi de vurguluyor. Düşük Dünya yörüngesindeki iş yerlerinin sonraki aşamaları için nasıl bir araya getirebileceğimize dair önemli bilgiler sunan iş bilgisi test ortamı.

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