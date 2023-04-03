Uzay projelerine en fazla yatırım yapan ülkeler belli oldu

Uzay konusunda bilinmezliği ortadan kaldırmak isteyen bazı ülkeler uzay projesi yürütüyor. İnsanlık ilk olarak uzayı keşfetmek için uzaya çıkmaya çalıştı. Ardından gezegenleri merak etti ve en yakındaki gezegenden yani Ay’dan başlayarak işin boyutlarını arttırmak istedi. Bu haberde ise en çok uzay araştırmasına yatırım yapan ve bütçe ayıran ülkeler belirlendi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; işte uzaya en çok bütçe ayıran ülkeler...

1- AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (24 MİLYAR DOLAR)

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra caydırıcılığını arttırmak isteyen ABD, NASA’ya uzay araştırmaları için ciddi kaynak ayırıyor.

2- RUSYA (7.7 MİLYAR DOLAR)

ASA ve Roscosmos’un uzay rekabetine aktarılan bütçeler de dahil edildiğinde listemizin ikinci sırasında Rusya yer aldı.

3-FRANSA (2,5 MİLYAR DOLAR)

Fransa özellikle Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çok çeşitli faaliyetlerde bulundu. Bu yüzde Fransa listemize 2,5 milyar dolar ile 3. sıradan giriş yapıyor. Ayrıca Avrupa Uzay Ajansı ESA’nın genel merkezi Fransa’da yer aldı.

4- JAPONYA (2,4 MİLYAR DOLAR)

JAXA Mars projeleri kapsamında bütçesini arttırmaya devam ediyor. 2,4 milyar ise en son açıklanan rakam olarak tanımlandı.

5- AVRUPA UZAY AJANSI (5.5 MİLYAR DOLAR)

Avrupa Uzay Ajansı ESA’ya ülkeler şunlardır; Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Hırvatistan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç, İsviçre ve Birleşik Krallık. ESA bu 22 ülkeyi hep beraber kapsadığı için aslında listemizde yer almamalı. Sadece bilgi amaçlı ESA’da listede yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN UZAY PROGRAMLARI BÜTÇESİ NE KADAR?

2022 yılında Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nde 2023 yılı için Türkiye Uzay Ajansı bütçesi 1 milyar 618 milyon 2 bin TL olarak açıklanmıştır. Güncel kur ile hesaplandığında (dolar kurunu 19,00 TL olarak alıyoruz) 85 milyon 157 bin 895 dolar yapıyor.